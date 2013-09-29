سعود بن نايف يرعى حملة «الشرقية وردية»

خالد البلاهدي (الدمام)
يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف الثلاثاء المقبل حملة «الشرقية وردية» للتوعية بسرطان الثدي في عامها الخامس التي تنظمها جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية بحضور نخبة من الأطباء المتخصصين ومسؤولي الإدارات الحكومية ورجال الأعمال ونجحت الحملة في أعوامها الأربعة الأخيرة في تغطية مختلف مدن ومحافظات المنطقة من خلال عقد الفعاليات والأنشطة والندوات التوعوية ونشر الثقافة الطبية والطرق الوقائية بالتعاون مع «روش الطبية» بهدف تجنب الإصابة بمرض سرطان الثدي خاصة عند النساء اللاتي تجاوزت أعمارهن 40 عاما. وأكدت رئيسة حملة «الشرقية وردية» الدكتورة فاطمة الملحم رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الملك فهد الجامعي في الخبر على ما أصبحت تحققه الحملات التوعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي من نتائج إيجابية على مستوى كافة مناطق المملكة بعد أن ساهمت في اكتشاف عدد من الإصابات في مراحل مبكرة وهو الأمر الذي ساعد على الشفاء، مبينة أن الحملة ستنطلق هذا العام بوجود سيارتين «ماموجرام» تساعدان على اكتشاف الورم مبكرا وهو أقل من سنتيمتر واحد، حيث تصل نسبة الشفاء حينها إلى 98 بالمائة. وكشفت الملحم أن سرطان الثدي يعد أكثر الأورام شيوعا لدى النساء، حيث يشكل نسبة 28 بالمائه من الأورام المنتشرة بين البالغين بالمملكة فيما تتصدر الشرقية قائمة المناطق الأعلى إصابة تليها الرياض ثم مكة المكرمة، موضحة أن التقارير الطبية تشير إلى أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي بالمملكة لكل مائة ألف تقدر بواقع 22 حالة وهي نسبة قليلة مقارنة بدول الجوار، حيث تبلغ نسبة حدوثه في البحرين 53 حالة وفي قطر 48 حالة وفي الكويت 46 حالة وفي الإمارات 23 حالة.من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالعزيز بن علي التركي عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية على رعايته الكريمة لحملة «الشرقية وردية» التي تمثل دعما غير محدود لانطلاقتها في عامها الخامس، الأمر الذي ساهم بفعالية في تحقيق النجاحات والتميز وخدمة كافة المرضى المحتاجين للمساعدة، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي أثمرت عنها حملة «الشرقية وردية» في أعوامها السابقة.