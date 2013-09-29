توقف حافلات النقل يهدد مستقبل طلاب التربية الخاصة في النعيرية

خالد سعد (النعيرية)

استمر غياب عدد كبير من طلاب التربية الخاصة في النعيرية عن مقاعد الدراسة منذ انطلاق العام الدراسي بسبب توقف حافلات النقل المدرسي المخصصة للطلاب، حيث أدى تأخر تجديد العقود الخاصة بتسيير حافلات النقل المدرسي من إدارة تعليم الشرقية إلى استمرار غياب عدد من أصحاب الاحتياجات الخاصة، وشهد عدد من برامج التربية الخاصة في عدد من مدارس النعيرية غيابا شبه كامل للطلاب بسبب عدم تمكن أولياء أمورهم الانتظام في إيصالهم إلى المدارس لارتباطهم بأعمالهم وبعد المسافة على عدد آخر منهم. وناشد الآباء وأولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بسرعة معالجة الأمر حتى لا يستمر غياب الطلاب مما يؤثر على مستواهم ومستقبلهم الدراسي مع ضرورة الحرص على هذه الفئة والاهتمام بهم بشكل أكبر خاصة فيما يتعلق بتعليمهم، وطالب أولياء الأمور إدارة تعليم الشرقية بسرعة إنهاء معاناة أبنائهم وذكر المواطن جديع العجمي بأنه لا يستطيع توصيل ابنه إلى المدرسة لبعد المسافة من مقر سكنه حيث كان يعتمد في السنوات الماضيه على حافلة النقل المدرسي. من جانبه قال عبدالله الحربي إن وقت دوامه يبدأ قبل بداية اليوم الدراسي بساعة ولا يستطيع إحضار ابنه مبكرا وطالب المسؤولين بسرعه توفير حافلات للمعوقين. في المقابل أوضح عدد من مسؤولي برامج التربية الخاصة في مدارس النعيرية بأنه تمت مخاطبة إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية منذ بداية العام الدراسي وطلب سرعة تجديد عقود النقل لطلاب التربية الخاصة ومازلنا ننتظرالتجديد.