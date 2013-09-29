600 شخصية لتفعيل مبادرة غرفة الشرقية «شركاء في التنمية»

خالد البلاهدي (الدمام)
أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد عن اعتقاده بأن يكون حفل الاستقبال السنوي الذي تنظمه غرفة الشرقية، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مناسبة لتفعيل توجهات الغرفة ومبادرتها «شركاء في التنمية» التي تنطوي على توسيع إطار التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة الشرقية، تطويرا لمبادرات خدمة المجتمع، وتعزيز اقتصاديات المنطقة، وخدمة مسيرة التنمية الوطنية. وقال إن حفل الاستقبال الذي يقام مساء اليوم الأحد سيحضره 600 شخصية من وجهاء وأعيان المنطقة، ورجال الأعمال، والدبلوماسيين، والمسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الأهلي، بالاضافة إلى نخبة من رجال الإعلام. وقال إن رعاية سمو الأمير للاحتفال انعكاس للدعم الذي يقدمه سموه للقطاع الخاص بالمنطقة الشرقية، وتجسيد لاهتمامه بتطوير الدور التنموي لرجال وسيدات الأعمال بالمنطقة، وحرصه على تفعيل أداء الغرفة في خدمة قطاع الأعمال بالمنطقة، خاصة مشتركيها من رجال وسيدات الأعمال. وأعرب الراشد عن شكره وأعضاء مجلس الإدارة سمو أمير المنطقة، لما تحظى به الغرفة من مؤازرة مستمرة وتشجيع متصل داعيا أعيان ووجهاء المنطقة، والمسؤولين الحكوميين، ورجال الأعمال إلى المشاركة وحضور الحفل، مشيرا إلى أهمية المشاركة في تحقيق التواصل بينهم وأبناء وأهالي المنطقة، وأنها تعني نجاح التفاعل بين الغرفة وكافة الجهات في المنطقة، وإيجابية التواصل بين الغرفة ومشتركيها من رجال الأعمال الذين أثبتوا دائما حضورهم في قلب قضايا المنطقة وتطلعات وطموحات أبنائها. وأكد الراشد أن القطاع الخاص يثمن هذا الدعم، ويسعى يسعى إلى أن يرد عليه بأحسن ما يستطيع من أداء في خدمة الوطن، والمنطقة الشرقية، من خلال تطوير الإنتاج، وتحسين دوره في عملية التوطين وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المنطقة، وتحسين مستوى الإنتاج، ورفع القدرات التصديرية للمؤسسات الوطنية، خاصة المصانع التي تهتم بتصدير السلع والمنتجات السعودية، دعما للاقتصاد الوطني، ولعملية النمو الاقتصادي، وتعزيزا لقدراتنا التنافسية.