تراجع واردات الجزائر من الحليب أكثر من 10% فى 8 أشهر

تراجعت واردات الجزائر من الحليب بنسبة 48ر10% خلال الأشهر الثمانية من العام الجارى إلى 69ر690 مليون دولار مقابل 91ر774 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الجارى.

وأظهرت أرقام المركز الوطنى للإعلام الآلى والإحصائيات التابع لمديرية الجمارك نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أن كميات الحليب المستوردة تراجعت هى الأخرى 3ر10% منتقلة من 201402 طن فى نهاية أغسطس 2012 إلى 180565 طن خلال نفس الفترة من العام الجارى.

وتخصص الجزائر 635 مليون دولار لدعم قطاع الحليب بهدف تحسين الإنتاج الوطنى.

وكانت فاتورة الجزائر من واردات الحليب ومشتقاته بلغت 19ر1 مليار دولار فى 2012 مقابل 42ر1 مليار فى 2011.