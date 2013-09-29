انقطاع مياه الشرب ببورسعيد لانخفاض منسوب مياه الرى بترعة الحلو

عمت حالة من الغضب والاستياء مواطنى بورسعيد، بعد انقطاع مياه الشرب فجر الجمعة، وصعوبة وصولها إلى الأدوار العليا من خلال مواتير الرفع، مما دفع سكان المناطق العمرانية الجديدة بحى الزهور للبحث عن المياه لدى قاطنى الدور الأرضى بهذه المناطق الشعبية.

وقال مصدر بمرفق مياه الشرب بهيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع"، إن انقطاع المياه، وتعذر صعودها إلى سكان الأدوار العليا، يرجع إلى انخفاض منسوب مياه ترعة الحلو، والحصة المسموح بها منذ منتصف ليلة الخميس، مما أوجد صعوبة لضخها من خلال محطات الرفع بمحطة الرسوة؛ لانخفاض مناسيب الترعة، وكمية المياه بها التى بلغت ما يقرب من 40%.

وأشار المصدر، إلى أنه تم إبلاغ المحافظ اللواء سماح محمد قنديل، بالموقف على الطبيعة، والذى أكد اتصاله بالفعل بمسئولى الرى بالوزارة؛ لإنهاء المشكلة وضخ المياه لترعة الحلو، وارتفاع منسوبها للحصص المقررة لبورسعيد.

ومن جهة أخرى أكد المهندس أحمد البعلى وكيل وزارة الرى بالإسماعيلية، أن هناك إصلاحات بالفعل بدأت بالأمس منذ الساعة الثانية عشرة مساء لماكينات الرى بمحطة القنطرة، التى تبعد عن بورسعيد مايقرب من 45 كيلومترا، وقد انتهينا منها عصر أمس السبت، وخلال ساعات معدودة سوف يصل منسوب المياه لترعة الحلو بمنطقة الرسوة لـ80% على أن تصل حصة بورسعيد لـ450 ألف متر مكعب يوميا لمحطات الرسوة وشرق التفريعة.

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