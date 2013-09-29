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مسابقة عن اختيار أفضل فيلم قصير عن الوحدة الوطنية بالدقهلية

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مسابقة عن اختيار أفضل فيلم قصير عن الوحدة الوطنية بالدقهلية مسابقة عن اختيار أفضل فيلم قصير عن الوحدة الوطنية بالدقهلية

أعلن المخرج رفيق رسمى راعى "مهرجان الدم واحد" عن مسابقه لاختيار أفضل 20 سيناريو لفيلم قصير عن الوحدة الوطنية، بشرط ألا تزيد مده الفيلم على عشر دقائق "خمس ورقات فلوسكاب"، وأن يحتوى على مواقف تظهر فيها الوحدة الوطنية بوضوح.

وقال المخرج أنه يمكن للمتسابق أن يشترك بأكثر من سيناريو، ولا يشترط سن معينة للمتسابق، أو نوعه، أو جنسيته، مشيرا إلى أنه سيتم فرز السيناريوهات من قبل لجان متخصصة، وسيتم إعلان مكافئات مادية مجزية، وسيتم تنفيذ السيناريوهات من قبل ممثلين مشهورين، وستذاع الأفلام القصيرة فى معظم القنوات الفضائية.

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مصر 365