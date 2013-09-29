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اليوم.. المحكمة العسكرية تستكمل محاكمة الصحفى "أبو دراع"

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اليوم.. المحكمة العسكرية تستكمل محاكمة الصحفى "أبو دراع" اليوم.. المحكمة العسكرية تستكمل محاكمة الصحفى "أبو دراع"

تستأنف المحكمة العسكرية بالإسماعيلية اليوم، جلسات محاكمة أحمد أبو دراع الصحفى بجريدة المصرى اليوم، الأحد بقاعة المحكمة بمعسكر الجلاء.
> وكانت هيئة المحكمة قد طلبت فى جلستها السابقة من مكتب المخابرات الحربية بشمال سيناء بالتحقيق فى واقعة القبض على "أبو دراع "، ورفع تقريرها عن ما نشره وإرساله إلى هيئة المحكمة فى الجلسة المقبلة.

ويحاكم أحمد أبو دراع مراسل جريدة "المصرى اليوم" فى شمال سيناء، بتهم إذاعة أخبار وبيانات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد بالخارج، والإدلاء بأخبار كاذبة عن القوات المسلحة ونتائج أعمالها فى محافظة شمال سيناء، أثناء مداهمة الجيش لأوكار الإرهاب بقرى "الشيخ زويد"، حسبما ذكر بيان الإحالة من النيابة العسكرية إلى القضاء العسكرى.

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