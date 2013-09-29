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اليوم.. محافظ الشرقية يودع الفوج الأول من الحجاج

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اليوم.. محافظ الشرقية يودع الفوج الأول من الحجاج اليوم.. محافظ الشرقية يودع الفوج الأول من الحجاج

قالت فاتن عبد الحميد حسنين وكيل وزارة التضامن بالشرقية، إن اليوم الأحد يغادر الفوج الأول من حجاج جمعيات محافظة الشرقية (الحج الاقتصادى).

وأضافت عبد الحميد أن 266 حاجا وحاجة من أبناء محافظة الشرقية يغادرون أرض الوطن إلى الأراضى المقدسة، حيث يستقرون فى المدينة المنورة.

وأكدت وكيل الوزارة، أن الحجاج يتجمعون صباح اليوم الأحد أمام قصر ثقافة الزقازيق بجوار المحافظة فى التاسعة صباحا، وتقلهم أتوبيسات للسياحة، حيث يغادرون إلى الأراضى المقدسة بطائرة مصر للطيران عصر اليوم.

ويرافق البعثة 6 مشرفين، ويستقبلهم فى الأراضى المقدسة بعثة مؤسسة الحج المصرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية سيكون فى وداع الفوح الأول من حجاج الجمعيات الأهلية لبيت الله الحرام.

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مصر 365

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