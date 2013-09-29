أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أول امرأة سكرتيرا عاما لمحافظة الشرقية: نظام مبارك ظلمنى والإخوان همشونى

Google+ Print
أول امرأة سكرتيرا عاما لمحافظة الشرقية: نظام مبارك ظلمنى والإخوان همشونى أول امرأة سكرتيرا عاما لمحافظة الشرقية: نظام مبارك ظلمنى والإخوان همشونى

تعد "زينب حمدى" أول امرأة تتقلد منصب سكرتير عام لمحافظة الشرقية، والذى كان منصبا حكراً على الرجال، لما يتميز به من مهام صعبة ومشقة، ذلك بعد أن أثبتت جدارتها فى العمل خلال العامين الماضيين كسكرتير مساعد للمحافظة، وحلها العديد من المشكلات، وحرصها على التواجد بين الأهالى فى الشارع للوقوف على مشاكلهم على أرض الواقع،

قالت زينب حمدى لـ"اليوم السابع"، إن ثورة يونيو منحتها حقها، لافتا أنها كانت تقدمت لمنصب سكرتير عام فى عهد حكومة نظيف واجتازت جميع الاختبارات، إلا أن الدكتور نظيف رفض وقتها، لأن سياسية الدولة لا تسمح بتقلد المرأة مثل هذه المناصب، مشيرة إلى أن عهد الإخوان لم يختلف الحال، حيث تم تهميشى فى العمل كسكرتير مساعد، إلا أن ذلك لم يصيبنى بالإحباط.

وأضافت كنت طالبة متفوقة بكلية السياسية والاقتصاد وعملت صحفية بقسم الشئون السياسية بجريدة "ايجبيش جازيت"، وتركت القاهرة، ثم التحقت بالعمل بمجلس مدينة ميت غمر وتدرجت فى العمل الوظيفى حتى وصلت إلى رئيس مدينة بها، وكنت أول سيدة تعمل رئيسة مركز ومدينة أجا بالدقهلية، ورئيس مركز ومدينة ميت سلسيل وعملت سكرتيراً عاماً مساعداً بمحافظة الوادى الجديد لمدة أربع سنوات.

1.jpg

G52479b0ee11ab.jpg

G52479b0fd5638.jpg

G52479b10caa66.jpg

G52479b119c05a.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365