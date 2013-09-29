أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى أكثر من 768 ألف نازح

Google+ Print
ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى أكثر من 768 ألف نازح ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى أكثر من 768 ألف نازح

ارتفع عدد النازحين السوريين إلى لبنان الذين يتلقون المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى لبنان، وشركائها، إلى أكثر من 768 ألف شخص، وهم يتوزعون على مناطق فى شمال لبنان وجنوبه وشرقه بالإضافة إلى العاصمة بيروت.

وذكر تقرير أسبوعى صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى لبنان، وزع أمس السبت، أنه تم تسجيل أكثر من 67 ألف شخص لدى المفوضية خلال شهر سبتمبر الحالى.

وتابع التقرير أن مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها بلغ أكثر من 768 ألف شخص، بينهم أكثر من 665200 شخص مسجلين و103 آلاف شخص فى انتظار التسجيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365