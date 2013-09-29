ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان إلى أكثر من 768 ألف نازح

ارتفع عدد النازحين السوريين إلى لبنان الذين يتلقون المساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى لبنان، وشركائها، إلى أكثر من 768 ألف شخص، وهم يتوزعون على مناطق فى شمال لبنان وجنوبه وشرقه بالإضافة إلى العاصمة بيروت.

وذكر تقرير أسبوعى صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فى لبنان، وزع أمس السبت، أنه تم تسجيل أكثر من 67 ألف شخص لدى المفوضية خلال شهر سبتمبر الحالى.

وتابع التقرير أن مجموع عدد النازحين السوريين الذين يتلقون المساعدة من المفوضية وشركائها بلغ أكثر من 768 ألف شخص، بينهم أكثر من 665200 شخص مسجلين و103 آلاف شخص فى انتظار التسجيل.