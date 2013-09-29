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عمار غول يؤكد مساندة حزبه لترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

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عمار غول يؤكد مساندة حزبه لترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة عمار غول يؤكد مساندة حزبه لترشح بوتفليقة لفترة رئاسة رابعة

دعا عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، إلى ضرورة جعل الانتخابات الرئاسية المقبلة مناسبة؛ لتعزيز وحدة الشعب الجزائرى، وتطوير الاقتصاد الوطنى، والحفاظ على مكتسبات الأمن والاستقرار.

وأكد غول - خلال تجمع شعبى بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس الحزب - "تجمع أمل الجزائر"، سيلعب الأدوار الأولى خلال الموعد الانتخابى المقبل، وسيكون من صناعه الأساسيين، مشيرا إلى أنه سيعمل على أن يكون التنافس فى هذه الانتخابات على البرامج، والأفكار بعيدا عن التهويل، وعن ثقافة التجريح والتفرقة وزرع بذور الفتنة بين أبناء الأمة.

وأكد أن حزبه يساند الرئيس بوتفليقة، إذا ما ترشح لهذه الانتخابات، مذكراً بأن العمل الذى شرع فيه الحزب من خلال التنسيق والتشاور مع حزب جبهة التحرير الوطنى، سيتواصل مع باقى الشركاء فى على غرار التجمع الوطنى الديمقراطى والحركة الشعبية الجزائرية، وكذلك خارج الحكومة فى إطار القواسم المشتركة، والمصلحة العليا للوطن.

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مصر 365

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