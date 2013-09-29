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الأمير محمد بن ناصر يتفقد منفذ الطوال للوقوف على خدمات الحجاج

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الأمير محمد بن ناصر يتفقد منفذ الطوال للوقوف على خدمات الحجاج الأمير محمد بن ناصر يتفقد منفذ الطوال للوقوف على خدمات الحجاج

 عبدالله مشهور، محمد الكادومي (منفذ الطوال)

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الحفل الوطني الذي تولى إعداده وتنفيذه طلاب جامعة جازان للتعبير عن اعتزازهم وانتمائهم لوطنهم، ومشاركتهم في الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ83 للمملكة وذلك بمسرح الجامعة.وأوضح مدير جامعة جازان الدكتور محمد بن علي آل هيازع أن الجامعة قد أسندت لطلابها مهمة التخطيط والإعداد لتنفيذ فعاليات احتفال الجامعة باليوم الوطني حرصا منها على منح طلابها الفرصة للتعبير عما يكنونه من حب وانتماء لهذا الكيان الفريد في وحدته، معربا عن اعتزازه وتقديره وكافة منسوبي الجامعة لسمو أمير المنطقة على لفتته الكريمة بمبادرته لمشاركة أبنائه طلاب الجامعة هذه المناسبة العزيزة.وعبر طلاب الجامعة عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية مقدرين التشجيع والدعم من قبل سمو أمير المنطقة ومثمنين للجامعة منحهم هذه الفرصة لإعداد وتنظيم الحفل.من جهة أخرى، يتفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان يوم الثلاثاء المقبل، منفذ الطوال للوقوف على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما سيفتتح سموه عددا من المشاريع في المركز وقراه.

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