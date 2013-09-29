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«غرس العادات الاجتماعية» في تنمية جازان

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«غرس العادات الاجتماعية» في تنمية جازان «غرس العادات الاجتماعية» في تنمية جازان

 محمد الكادومي (جازان)

ينفذ القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بجازان غدا برنامجا توعويا بعنوان «أبناؤنا أمانة في أعناقنا - غرس العادات الاجتماعية» وذلك بمدرسة البنات الأولى بالظبية. وأوضحت مشرفة الإعلام بالمركز عهود شعيب أن البرنامج التوعوي الذي تنفذه المدربة مريم عطيف يستهدف أمهات الطالبات ويهدف إلى توجيه وتذكير الأمهات بأهمية غرس القيم الاجتماعية والعادات والتقاليد الحسنة في بناتنا منذ الصغر وتحذيرهن من العادات الاجتماعية السلبية ومالها من آثار اجتماعية على الفتيات والمجتمع. كما سيتم تنفيذ ذات البرنامج يوم الثلاثاء القادم في مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بصبيا.

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