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دورات تدريبية للنزلاء والنزيلات بسجن جازان

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دورات تدريبية للنزلاء والنزيلات بسجن جازان دورات تدريبية للنزلاء والنزيلات بسجن جازان

 عبدالله الفيفي (جازان)

شرعت عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان تحت إشراف الدكتور قاسم بن عائل الحربي، في تنفيذ ثلاث دورات تدريبية للنزلاء والنزيلات بشعبة السجن العام في مجال الحاسب الآلي والخياطة والتطريز بمشاركة نخبة متخصصة من المدربين والمدربات، وذلك في إطار تفعيل بنود اتفاقية التعاون التي تم توقيعها نهاية الأسبوع الماضي بين جامعة جازان ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم». وأوضح رئيس لجنة تراحم علي بن موسى زعله أن مدة هذه الدورات ثلاثة أشهر وتهدف إلى تنمية مهارات النزلاء والنزيلات وإكسابهم المزيد من الخبرات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم منحهم في نهايتها شهادات معتمدة لتأهيلهم لسوق العمل بعد الإفراج عنهم، معربا عن تقدير وامتنان اللجنة لجهود جامعة جازان واهتمامها بمتطلبات التوعية والتدريب للسجناء وأفراد أسرهم بتوجيه ومتابعة الدكتور محمد بن علي آل هيازع مدير الجامعة.

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