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برنامج تعريفي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك

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برنامج تعريفي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك برنامج تعريفي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة تبوك

 نادر العنزي (تبوك)

نظمت جامعة تبوك الخميس الماضي برنامجا تعريفيا لأعضاء هيئة التدريس الجدد بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله بن سليمان البلوي بهدف إطلاعهم على رؤية المستقبلية للجامعة.وهدف البرنامج الذي أقيم بمركز الأمير سلطان الحضاري لإيضاح رؤية الجامعة نحو التطور والوصول إلى مستويات الطموح المتوقعة في مختلف المجالات الأكاديمية والإدارية والبحثية وفقا لخططها الاستراتيجية عن طريق توفير التسهيلات الداعمة للكليات والعمادات والوحدات الإدارية للجامعة من آليات للقياس والتقويم والاعتماد الأكاديمي وغيرها من الأساليب الحديثة لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات ولمنسوبي الجامعة.

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