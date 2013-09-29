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انقطاع التيار يربك بريد تبوك ويعطل مصالح المراجعين

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انقطاع التيار يربك بريد تبوك ويعطل مصالح المراجعين انقطاع التيار يربك بريد تبوك ويعطل مصالح المراجعين

 نادر العنزي (تبوك)

تسبب انقطاع التيار الكهربائي في بريد تبوك الخميس الماضي في توقف أجهزة الحاسب الآلي وتوقف العمل في البريد الأمر الذي أدى لتعطيل مصالح مراجعي البريد.وبين لـ «عكاظ» مدير شركة الكهرباء بتبوك المهندس مساعد القباع أن العطل حدث في الكيبل الداخلي، مشيرا إلى أنه جار تركيب مولد إضافي لحل المشكلة.وحث القباع جميع الدوائر الحكومية على توفير مولد احتياطي لمواجهة مثل هذه الحالات الطارئة. وبين لـ «عكاظ» أحد الموظفين في البريد أن الانقطاع كان من الساعات الأولى صباح الخميس، مشيرا إلى أنهم خرجوا من عملهم دون حل المشكلة وسط انزعاج عدد من المراجعين.فيما استغرب تركي عبدالله وعبدالرحمن صالح عدم وجود مولدات إضافية لمواجهة مثل هذه الحالات.

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