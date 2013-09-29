بحث استحداث مكتب نسائي بـ «عمل» القريات

منيف الكويكبي (القريات)

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والشؤون العمالية زياد الصايغ في مكتبة بإلإمارة، لمناقشة احتياجات مكتب العمل وتطويره وإيجاد مكاتب نسائية به.واستعرض وكيل وزارة العمل خطط الوزارة لتطوير مكاتب العمل إداريا وفنيا، شاكرا المحافظ على دعمه ومبادرته لتسهيل العقبات التي تعترض سير العمل في المكتب.من جهة ثانية رعى محافظ القريات حفل تخريج الدفعة الأولى من المدربين المعتمدين والتي أقيمت لأول مرة على مستوى المنطقة كدورة تدريبية ضمن برنامج «تدريب المدربين» والتي تقدم للمجتمع بكافة التخصصات المهنية.واستمر البرنامج لمدة ستة أيام بواقع 30 ساعة تدريبية قدمت فيها مشاريع تخرج ضمن تطبيقات ومعايير لاجتياز الدورة، وحصل 18 متدربا من المشاركين في هذا البرنامج على درجة مدرب معتمد من عدة جهات محلية ودولية.وتمنى محافظ القريات أن يستفاد من هؤلاء المدربين في تخريج دفعات قادمة لتكون قاعدة متينة في عالم التدريب والتطوير يعود ريعه على المحافظة وأبنائها.وألقى ممثل أكاديمية أكسفور للتدريب والاستشارات المدرب الدولي عبدالكريم آل معيض كلمة احتفى فيها بالخريجين وبأهمية التدريب كونه يعتبر ثروة حقيقة لكل المؤسسات التي تأمل في تحسين أداء العاملين فيها.من جهته، شارك المساعد للشؤون التعليم بإدارة تعليم طريف الأستاذ حامد الحازمي بكلمة ألقاها عن الخريجين، مشيرا فيها إلى سعادتهم بإتمام الدورة التدريبية ولما لها من فائدة كبيرة، منوها بعدم الاكتفاء بالدورة وتطوير أنفسهم أكثر.إلى ذلك، اختتم الحفل بتسليم شهادات الدورات التدريبية والتكريم للجهات المشاركة والمتمثلة في الغرفة التجارية الصناعية بالقريات بالتعاون مع أكاديمية أكسفورد للتدريب والاستشارات.وعلى صعيد منفصل، افتتح مدير التربية والتعليم سالم بن محمد الدوسري الحديقة المدرسية التي تم تنفيذها بمتوسطة قرطبة ضمن مشروع تحسين البيئة المدرسية الذي تنفذه إدارة التعليم بعدد من المدارس الحكومية.واستمع مدير التعليم ومرافقاه المساعد للشؤون التعليمية والأستاذ عايد سليمان ورؤساء الأقسام ومديري مدارس قطاع حصيدة بالحديقة لشرح من مدير المدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن سعد الدوسري والتي تم تجميلها بالمسطحات الخضراء والجلسات والمظلات وأشجار النخيل والنوافير المائية كما جملت بالصور والرسومات من الفن التشكيلي وصور فوتوغرافية لإنجازات الملك المؤسس رحمه الله.