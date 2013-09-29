مستشار الرئيس: المياه والبيئة والتعليم هى الملفات الأساسية للمرحلة

قال الدكتور عصام حجى المستشار العلمى لرئيس الجمهورية، إن الدولة تعى تماما أنه لا يمكن أن نحل مشاكل لا نفهمها، من قضايا المياه والمناخ وقضايا الأمن الغذائى والتعليم والبحث العلمى، مضيفا أن مصر بها العديد من العلماء ويجب الاستعانة بهم فى القضايا الحاسمة فى الدولة.

وأضاف حجى خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" على فضائية CBC، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن دوره التنسيق بين العلماء والمراكز العلمية وأن يكون صوتًا لهم فى رئاسة الجمهورية، موضّحًا أن المياه والبيئة والتعليم هى الملفات الأساسية المطلوب فيها التقدم فى المرحلة الحالية.

وأشار حجى إلى أن الحديث عن الديمقراطية بدون تعليم مجرد وهم، فالعلم والتعليم هما الأساس فى المرحلة الانتقالية لتحقيق الديمقراطية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص المياه ونقوم باستيراد الغذاء من عدد من الدول التى لديها تغيرات مناخية.