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أدلاء المدينة المنورة يستعرضون جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

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أدلاء المدينة المنورة يستعرضون جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن أدلاء المدينة المنورة يستعرضون جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن

    استعرض أدلاء المدينة المنورة جانباً من جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي خلال محاضرة لرئيس مجلس المؤسسة الأهلية للأدلاء الدكتور يوسف بن أحمد حوالة الذي أشار إلى أن المؤسسة إحدى الجهات التنفيذية التي تؤدي خدماتها لحجاج بيت الله الحرام مستشعرة عظم المسؤولية وحرصها الدائم على أن تكون واجهة مشرفة للقيادة والوطن. واستهل الدكتور حوالة المحاضرة بتعريف مهنة الأدلاء وتاريخها منذ أن كانت عملاً فردياً يعتمد على التقارير التي تمنح لكل دليل إلى أن تحولت في عام 1405ه إلى العمل المؤسساتي بإنشاء المؤسسة الأهلية للأدلاء, مشيراً إلى أهم الخدمات التي تقدمها المؤسسة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام, واهتمامها بالحاج الكريم منذ وصوله المدينة المنورة وحتى مغادرته. وبين حوالة البرامج والأهداف التي تحرص المؤسسة على تحقيقها من خلال الدراسة والبحث والمعايشة الميدانية لحركة العمل وخططها, والعمل المؤسساتي الشامل الذي يحمل في طياته كافة مراحل الأعمال التنفيذية والتقنية والإدارية ومتطلبات التفاعل مع المستجدات الميدانية.

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