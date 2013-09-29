د. المطيري:المنهج الوسطي للمملكة أكسبها الأمن والأمان

قال أستاذ كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور غازي بن غزّاي المطيري إن الوسطية هي السمة الغالبة على المملكة العربية السعودية مُرجعاً ما تنعم به المملكة من الأمن إلى انطلاقها في فهم الأمور الشرعية والسياسية والقضاء ومختلف مواد الأنظمة من الكتاب والسنة وفق المنهجية الإسلامية الوسطية.جاء ذلك في محاضرة نظمتها الجامعة الإسلامية مساء أول من أمس ضمن فعاليات احتفالها باليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة بعنوان "المنهج الوسطي للدولة السعودية: شواهد وآثار" وذلك بقاعة الملك سعود بالجامعة.

وقدّم المطيري لمحاضرته بخلفية تاريخية عن نشأة الدولة السعودية قائلاً:لا يختلف اثنان على أن الجزيرة العربية لم يكن لها شأن إلا بعد دعوة النبي إبراهيم عليه السلام وبنائه البيت الحرام، حتى بزغ الإسلام ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فاكتسبت الجزيرة العربية هذه الأهمية ولم تزل في قوتها ونشاطها حتى نقلت الخلافة من المدينة إلى الكوفة ثم دمشق ثم بغداد وبعد أن كانت هي المتبوعة أصبحت تابعة وأصبح الاهتمام على طريق الحج العراقي والشامي حتى سنة 232ه بنهاية ملوك بني العباس الأقوياء.

وأضاف:لم تعد للجزيرة العربية أي قيمة، وبظهور الدعوة الإسلامية-وأعني بها دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب- عادت الجزيرة العربية إلى قيادتها الإسلامية بظهور الدولة السعودية الأولى عام 1157ه وانتشر أثرها، حيث يعزى لها العديد من النهضات الدعوية.

وعرّج المطيري على تأسيس الإمام فيصل بن تركي الدولة السعودية الثانية، ثم قيام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- بإعلان قيام الدولة السعودية الثالثة عام 1345ه، مؤكداً أن هذه الدولة جاءت منضبطة تحت عقد من الضوابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والسياسية، ولذلك كانت الوسطية سمتها الغالبة، وقد تكوّنت هذه الوسطية من خلال عدة عوامل منها:الإرث التاريخي لها منذ 1157ه، فالإمام محمد بن عبدالوهاب هو تلميذ ابن تيمية وابن القيم فأسست هذه الدولة على الوسطية دولة شُوريّة إسلامية مستقلة.

وبيّن أن الملك عبدالعزيز نصّ على أن القضاء يجب أن يأخذ من المذاهب الأربعة، وهو رحمه الله شخصية غير عادية، وتعتبر الجامعة الإسلامية شاهداً على تدريس المذاهب الفقهية الأربعة، وما أكسب المملكة العربية الأمن والأمان أن فهم الأمور الشرعية والسياسية والقضاء ومختلف مواد الأنظمة قائم على أساس الكتاب والسنة انطلاقاً من المنهجية الإسلامية الوسطية.

وفي ختام المحاضرة أشاد الدكتور المطيري بما تنعم به المملكة من أمن ورخاء وما تعيشه من تنمية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -يحفظه الله-،مؤكداً اهتمامه -أيّده الله- بتعزيز المنهج الوسطي للمملكة، مستشهداً بمبادراته العديدة للحوار،سائلاً الله تعالى أن يُديم على المملكة أمنها واستقرارها وأن يحفظ لها قيادتها الرشيدة.