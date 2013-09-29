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دبلوماسيون ومسؤولون أسبان يهنئون المملكة بالذكرى ال83

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دبلوماسيون ومسؤولون أسبان يهنئون المملكة بالذكرى ال83 دبلوماسيون ومسؤولون أسبان يهنئون المملكة بالذكرى ال83

    أقام صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة اسبانيا حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، حضره حشد كبير من كبار المسؤولين في الاسبانية والبرلمان ورجال الأعمال والإعلام والثقافة ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين في اسبانيا.

كما حضر الحفل منسوبي السفارة ورؤساء الملحقيات والمكاتب التابعة لها ورؤساء المراكز الإسلامية والطلبة السعوديين الدارسين في اسبانيا.

وقدم الجميع بهذه المناسبة التهاني والتبريكات لمنسوبي السفارة وللمواطنين السعوديين في مدريد بمناسبة اليوم الوطني للمملكة متمنين لها وللشعب السعودي دوام التقدم والنماء في ظل العهد الزاهر الذي تعيشه بقيادة خادم الحرمين وولي عهده حفظهم الله.

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