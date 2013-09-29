جائزة الشيخ محمد بن صالح تعمم خطابات الترشيح لإدارات التعليم

استمراراً لأعمالها الخيرية والداعمة للمتفوقين والمبدعين من طلاب وطالبات التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، تستهل الجائزة أعمال دورتها العاشرة للعام الدراسي 1434/ 1435 ه بمخاطبة جميع مديري التربية والتعليم بجميع مناطق المملكة بشأن ترشيح المتفوقين والمتفوقات والمبدعين والمبدعات من طلاب وطالبات التربية الخاصة حيث تم إرسال استمارة ترشيح الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية الابتدائية, والمتوسطة, والثانوية على معاهد وبرامج التربية الخاصة التابعة لإدارات التعليم متضمنة شروط وضوابط الترشيح للجائزة والنموذج الخاص بموافقة ولي الأمر لتعبئته ذكر ذلك المشرف العام على الجائزة الدكتور ناصر بن علي الموسى.

وأضاف بأن آخر موعد لاستقبال الترشيحات من مختلف مناطق ومحافظات المملكة هو. 15/03/1435ه وأشار الموسى إلى ضرورة الالتزام بإرسال استمارات الترشيح خلال الفترة 18/01/1435ه حتى 15/03/1435ه إلى مقر "جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة" بحي الرفيعة - ص.ب 63372 - الرمز البريدي 11516 الرياض، وعلى البريد الإلكتروني :

(binsultan – reward@hotmail.com )، وأبان الدكتور الموسى أنه يمكن تحميل استمارة ترشيح الطلاب والطالبات من موقع الجائزة: ( www.binsultanaward.com ) .

تجدر الإشارة أن شروط الترشيح للجائزة هي أن يكون المرشح من طلاب أو طالبات معاهد وبرامج التربية الخاصة المنتظمين في مختلف المراحل التعليمية، وأن يكون التفوق والإبداع في أحد مجالات الجائزة وهي، حفظ القرآن الكريم، التفوق الدراسي، الإبداع الفني، الإبداع الأدبي، الإبداع العلمي، وأن يكون إبداع أو تفوق المرشح بجهد شخصي، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة في الدورات الثلاث الماضية. هذا وتهدف جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات التربوية الخاصة وتقدير إبداعاتهم وتشجيعهم. وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في المجتمع. وتوعية المجتمع بقدراتهم وإبداعاتهم. إضافة إلى تواصل أعمال الشيخ محمد بن صالح بن سلطان الخيرية واستمرارها في دعم جميع فئات المجتمع بمن فيهم ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة.