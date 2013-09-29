محافظة الرس تحتفل باليوم الوطني

على شرف محافظ الرس المكلف محمد بن عبدالله العساف وبحضور مديري الإدارات الحكومية والأعيان والأهالي وجمع غفير من أبناء المحافظة احتفلت الرس باليوم الوطني 83 وذلك في حديقة الشباب بالقرب من نادي الخلود، وقد بدئ الاحتفال الرسمي عند حضور المحافظ لمقر الحفل حيث تم رفع العلم الوطني ثم عزف السلام الوطني للمملكة وبعدها بدئ الحفل رسمياً بآيات مباركة من الذكر الحكيم تلاها الطالب إبراهيم الحوشاني، وبعدها ألقيت كلمة الوطن ألقاها الشيخ محمد بن سكيت النويصر والتي من خلالها هنأ القيادة وكافة أبناء الشعب بهذه المناسبة الخالدة والتي تعيد الذكريات لملحمة المؤسس طيب الله ثراه حين وحد هذه البلاد بعد الشتات والفرقة وسار بها موحداً متخذاً شريعة الرحمن منهجاً قويماً ودستوراً تسير عليه حتى يومنا الحاضر، وأكد النويصر بأننا في هذه البلاد المباركة ننعم بخيرات عظيمة لا تعد ولا تحصى من أجلها وأهمها نعمة الأمن والأمان والتي لا يوازيها نعمة خصوصاً وأن الدول المجاورة تشهد ألواناً من الفتن والاضطرابات التي جعلتها تعيش حياة غير متوازنة.

ودعا النويصر في ختام كلمته بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الوطن الغالي من كيد الكائدين وحسد الحاسدين، وأن يحفظ قيادته الرشيدة من كل مكروه وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك ألقى الأستاذ عبدالله الكدري قصيدة شعرية باللغة الفصحى عن الوطن نالت إعجاب الحاضرين، ثم قصيدة شعرية نبطية ألقاها محمد الحزاب الغفيلي، ثم أوبريت بعنوان " السعودية " قدمه شباب بيت الشباب بمحافظة الرس وهو عبارة عن ثلاث لوحات وطنية كانت الثانية منها عن خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بعنوان"الملك عبدالله" وسط تصفيق وتفاعل الحاضرين الذين صفقوا لهذه اللوحات الوطنية الجميلة والرائعة.

وبعد ذلك قدمت فرقة الفنون الشعبية " العرضة السعودية" والتي شارك فيها محافظ الرس والمسؤولون وسط بهجة كبيرة وفرحة وطنية عريضة بدت على محيا الجميع.

وفي ختام الاحتفال تفضل العساف بتكريم الداعمين والمشاركين من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة والأفراد الذين ساهموا بإنجاح فعاليات المهرجان الوطني وتفاعلوا معه بروح وطنية صادقة.

وضمن برامج الاحتفال باليوم الوطني نظم نادي الخلود بطولة كرة القدم تحت شعار " أحبك ياوطن" نظمها مشرف النشاط الشبابي أحمد الجدعي بمشاركة عدد من الفرق الرياضية وقد فاز باللقب فريق السعودية وتم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين.

كما أقيمت فعاليات عائلية ونسائية متنوعة في حديقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز تضمنت ألواناً متعددة من المسابقات الثقافية والبرامج الهادفة وكذلك الفقرات الإنشادية الوطنية الجميلة التي نالت استحسان الجميع.