الصحة تستضيف عدداً من الاستشاريين للرد على استفسارات الراغبين بالحج

استمراراً لفعاليات وزارة الصحة التوعوية، وفي إطار جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين وتزويدهم بالنصائح والإرشادات الطبية يقوم مركز معلومات الإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة بتنفيذ خدمة (صحة ضيوف الرحمن.. لنا عنوان) للسنة العاشرة على التوالي، وذلك عبر الهاتف المجاني للمركز 8002494444 وعبر حساب وزارة الصحة على تويتر @saudimoh، حيث سيتم بإذن الله استضافة مجموعة من كبار الاستشاريين والمختصين في مختلف التخصصات الصحية وبشكل يومي وذلك للرد على جميع الاتصالات والإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين الراغبين بأداء مناسك الحج لهذا العام، حيث تتضمن الخدمة معلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين بالإضافة إلى معلومات إرشادية أثناء الحج، حيث يستضيف المركز اليوم الأحد 23/11/1434ه الموافق 29/9/2013م في الفترة الممتدة من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصراً الدكتور ناصر الدوسري استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد للرد على استفسارات المرضى وذويهم في هذا التخصص المهم.

ويواصل معلومات الإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة تقديم خدمة (صحة ضيوف الرحمن) التوعوية والإرشادية قبل وأثناء موسم الحج والعمرة حيث يستضيف يوم غد الاثنين 24/11/1434ه الموافق30/9/2013م وخلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً الدكتورة نسرين الشربيني استشارية امراض معدية وحميات وذلك للحديث عما يتعلق بالأمراض الوبائية والمعدية وتقديم النصح والإرشاد للحجاج والوقاية من هذه الأمراض مع بيان كيفية التعامل مع أي طارئ لا سمح الله.

أما يوم الثلاثاء 25/11/1434ه الموافق 1/10/2013م يستضيف المركز من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً الدكتورة أم الخير عبد الله أبو الخير استشارية أورام وأمراض دم.

بينما يستضيف المركز يوم الأربعاء 26/11/1434ه الموافق 2/10/2013م من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً الدكتورة نائلة أبو الجدائل استشارية الأمراض الصدرية، إلى ذلك تحل الدكتورة صفية الشربيني استشارية غدد صماء وسكري في الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس 27/11/1434ه الموافق 3/11/2013.

كما ان أخصائيات مركز معلومات الإعلام والتوعية بالوزارة على استعداد كامل طيلة فترة الدوام وخلال أيام العمل لتقديم النصح والإرشاد للحجاج وذويهم حول أهمية الالتزام بالتطعيمات الأساسية والإجبارية وأهمية الالتزام بالوصفات الدوائية وغيرها من الأمور الصحية التي تهمهم.