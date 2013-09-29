مدير الدفاع المدني بالشرقية يدشن 5 مراكز جديدة بالأحساء

دشن مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله آل خشمان الخميس خمسة مراكز للدفاع المدني جديدة بمحافظة الأحساء.

واستهل اللواء جولته بافتتاح مركز المطيرفي الذي يقع على طريق الاحساء الدمام السريع، وتجول في المراكز يرافقه مدير إدارة الدفاع المدني بالاحساء العقيد محمد الزهراني، ومساعده العقيد محمد الجريان والعقيد وليد الشهاب، واطلع على محتويات المركز، وأبدى سروره بما شاهده من تجهيزات واستعداد لدى منسوبيه، دشن بعدها مراكز المنطقة الصناعية غرب مدينة المبرز، ومركز محاسن غرب المبرز، ومركز حي الملك فهد شرق الهفوف، ومركز قرية الرميلة شرق المحافظة.

واعرب اللواء عبدالله في تصريح له عن سعادته بما رآه، مؤكداً أن هذه المراكز تأتي دعماً لإدارة الدفاع المدني في الاحساء، وهذا يعتبر رافداً من خدمات الدفاع المدني في المنطقة الشرقية.

مشيراً إلى أن ما تم استحداثه من مراكز يعد نقلة نوعية، حيث تم استحداث 28 مركز للدفاع المدني في المنطقة الشرقية تضم ألف فرد دفاع المدني.

وأشاد بما يحظى به منسوبي الدفاع المدني من تأهيل للضباط والأفراد في داخل وخارج المملكة، حيث يتلقون التدريب الميداني والاستراتيجي في أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

جماعية مع ضباط وأفراد مدني الأحساء