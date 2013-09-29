د. الخضيري: لجنة إسكان الحجاج أصدرت 6 آلاف تصريح لإسكان مليون و600 ألف حاج

كشف وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة التنفيذية لأعمال الحج الدكتور عبدالعزيز الخضيري عن قيام اللجنة خلال موسمي الحج الماضيين ب 4830 جولة ميدانية رصد خلالها 8 آلاف ملاحظة عولج منها في حينها 3 آلاف و100 ملاحظة فيما وصل عدد الإشعارات المرسلة للجهات المعنية 1900 إشعار، موضحا بأن لجنة إسكان الحجاج أصدرت حتى الآن أكثر من 6 آلاف تصريح إسكان للمباني المعدة لإسكان الحجاج تستوعب جميعها أكثر من مليون و600 ألف حاج بالإضافة إلى الفنادق والشقق المفروشة المصرحة لإسكان أكثر من 650 ألف حاج.

وأفاد الخضيري أنه بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية فقد جهيزت اللجان بجميع احتياجاتها من أفراد وآليات لمتابعة حسن أداء الخدمات في العاصمة المقدسة، مبينا أنه سيشارك هذا العام أكثر من 150 موظف من الإمارة في أعمال اللجان بالإضافة لمشاركة من الجهات الخدمية الأخرى كوزارة الحج ووزارة التجارة وأمانة العاصمة المقدسة والشرطة والمرور والدفاع المدني وشركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء والشؤون الصحية وإدارة المجاهدين والشؤون الاجتماعية والجوازات.

وكانت أعمال اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال الحج بإمارة منطقة مكة المكرمة قد بدأت بحضور الدكتور الخضيري وأعضاء اللجنة ورؤساء القطاعات الحكومية المعنية بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن وذلك بمقر اللجنة بدقم الوبر في مكة المكرمة.

وأشار الخضيري إلى أن اللجنة التنفيذية لأعمال الحج ستكون خلال موسم حج هذا العام 1434ه في حال انعقاد دائم وستعقد اجتماعاتها في المقر الموسمي للجنة متابعة أعمال الحج بدقم الوبر وبمشاركة مسؤولي القطاعات الخدمية والمعنية بأمور الحجاج لاستعراض ومناقشة العوائق والمشكلات التي تواجه الحجاج بدءاً من قدومهم وحتى مغادرتهم وستقوم بالتنسيق لتذليلها ومعالجتها كما ستقوم بالاطلاع على التقارير والملاحظات التي ترصدها لجان متابعة أعمال الحج على مستوى أداء الخدمات المقدمة للحجاج ووضع الحلول الفورية والعملية اللازمة لمعالجة أي قصور أو ملاحظات وتنسيق جهود ومهام الجهات المتعددة التي تشارك في تقديم الخدمات وتترجم في واقع ملموس معنى التكامل في الخدمة والعمل بروح الفريق الواحد.

ثم دار حوار ونقاش مع جميع مسؤولي الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الخدمات للحجاج بمكة المكرمة طرحت خلاله العديد من الملاحظات والمقترحات والمرئيات لتطوير مستوى الخدمة والأداء ولتعزيز مفهوم التنسيق والتعاون والتكامل بين جميع القطاعات المعنية بخدمة الحجاج ودور لجنة متابعة أعمال الحج بالإمارة في تحقيق هذا المفهوم وترجمته بواقع ملموس.