2500 سيدة وطفل يشاركون أصدقاء حدائق جدة احتفاءهم بالوطن

احتفلت جمعية أصدقاء حدائق جدة أمس باليوم الوطني ال83 للمملكة بمشاركة جمعية مراكز الأحياء، في مقر حديقة أميرة طرابلسي العامة، إحدى حدائق جمعية أصدقاء الحدائق.

وبلغ زوار الحفلة أكثر من 2500 سيدة وطفل، وتخللها فقرات علمية وتاريخية وترفيهية، لنشر التوعية عن تاريخ الوطن بهذه المناسبة، إضافة إلى فيلم وثائقي عن المراحل التي مر بها العلم السعودي، فيما انشد الأطفال باسم الوطن معبرين عن فرحتهم بهذا اليوم الذي تزينوا بألوانه الزاهية الخضراء والبيضاء.

وأكد أيمن فيلالي مدير عام جمعية أصدقاء حدائق جدة حرص الجمعية على المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للتعبير عن الانتماء والحب للوطن الغالي، فكانت مناسبة رائعة لالتقاء الأطفال والأسر وتبادل التهاني.

وأشارت مديرة الحديقة سميرة مزجاجي إن الحديقة تشرفت بالاحتفال باليوم الوطني للمرة الثالثة على التوالي، فكانت مناسبة سعيدة على قلوب جميع سكان منطقة جنوب جدة الذين تفاعلوا مع احتفالات الحديقة بمشاركة أطفالهم باحتفال يوم الوطن الذي يعبر فيه كل شخص على هذه الأرض الطيبة عن ولائه وانتمائه لوطنه ومليكه. وعبر عدد من الأطفال عن فرحتهم باليوم الوطني، عبر كتابة عبارات الحب والولاء للوطن ومليكه، وتغنوا على مسرح الحديقة بأجمل أغاني الوطن، فيما أبدى الأهالي سعادتهم بهذا اليوم.