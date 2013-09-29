200 سيدة يحتفلن باليوم العالمي لكبار السن.. في جدة

شاركت 200 سيدة مسنة في الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن تحت شعار "وفاء الأبناء للآباء" والذي توافق مع اليوم الوطني 83 لتوحيد المملكة وذلك بفندق"ترايدنت" بمحافظة جدة أمس بحضور مديرة الاشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة سابقاً والمستشارة الاجتماعية نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ وعدد من سيدات الاعمال والإعلام بجدة.

واستهلت الحفل القائمة بالاحتفال سيدة الاعمال هنادي البلوي بكلمة ترحيبية بالحضور أوضحت فيها ان الهدف من هذا الاحتفال مشاركة كبار السن من السيدات، حيث أوصانا ديننا الإسلامي بهذه الفئة، وهن يعتبرن ركيزة مهمة في المجتمع، والالتفات لهن بهذا الاحتفال هو نوع من التقدير لما قدمنه لهذا الجيل. وأضافت بأن كبار السن هم أحق الناس بالتقدير والاحترام .

وشمل الحفل عرضا مرئيا عن تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني ، بعدها قدمت الهدايا التذكارية للمسنات..