أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

200 سيدة يحتفلن باليوم العالمي لكبار السن.. في جدة

Google+ Print
200 سيدة يحتفلن باليوم العالمي لكبار السن.. في جدة 200 سيدة يحتفلن باليوم العالمي لكبار السن.. في جدة

    شاركت 200 سيدة مسنة في الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن تحت شعار "وفاء الأبناء للآباء" والذي توافق مع اليوم الوطني 83 لتوحيد المملكة وذلك بفندق"ترايدنت" بمحافظة جدة أمس بحضور مديرة الاشراف الاجتماعي النسائي في منطقة مكة المكرمة سابقاً والمستشارة الاجتماعية نورة بنت عبدالعزيز آل الشيخ وعدد من سيدات الاعمال والإعلام بجدة.

واستهلت الحفل القائمة بالاحتفال سيدة الاعمال هنادي البلوي بكلمة ترحيبية بالحضور أوضحت فيها ان الهدف من هذا الاحتفال مشاركة كبار السن من السيدات، حيث أوصانا ديننا الإسلامي بهذه الفئة، وهن يعتبرن ركيزة مهمة في المجتمع، والالتفات لهن بهذا الاحتفال هو نوع من التقدير لما قدمنه لهذا الجيل. وأضافت بأن كبار السن هم أحق الناس بالتقدير والاحترام .

وشمل الحفل عرضا مرئيا عن تاريخ المملكة بمناسبة اليوم الوطني ، بعدها قدمت الهدايا التذكارية للمسنات..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية