أمين الأحساء بعد زيارته ليبرين: تخصيص استشاريين للإشراف على البلديات الفرعية

أوضح أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم في جولته التفقدية الخميس الماضي التي شملت مدينة يبرين أن الأمانة تعمل على دعم المشاريع التطويرية والخدمية بالمدينة وقراها وهجرها في ظل ما تشهده مناطق ومدن المملكة من الدعم والاهتمام اللامحدود من قيادتنا الرشيدة – حفظها الله– بمتابعة وتوجيهات سمو وزير الشؤون البلدية والقروية.

وأشار إلى انه سيتم تكثيف الزيارات الميدانية والإدارية من قبل جهات الاختصاص في الأمانة "المالية, التقنية, إدارة المشاريع والخدمات" لبلدية يبرين وغيرها من البلديات الفرعية الأخرى بهدف مضاعفة الجهود في تقديم خدمة امثل للمواطن, وبين الملحم أن الأعمال تتم حالياً لإنشاء الأسواق البلدية في قرى يبرين وإنشاء مصدات الرياح في الطرقات وتخصيص مضامير للمشاة وتكثيف الجولات الميدانية للوقوف على المشاريع المتأخرة ومعالجة مواضع نقص الخدمات, وتخصيص برامج تفقد المشاريع من قبل مهندسي إدارة الطرق في الأمانة بواقع جولتين شهرياً لتقييم مايُنفذ من مشاريع والإشراف عليها.

كما التقى الملحم في جولته بأعضاء مجلس بلدي يبرين حيث تم بحث ومناقشة آليات الصرف لمشاريع المدينة وتوابعها والميزانية العامة وأهمية الاستفادة من تطبيقات التقنية الحديثة في طرح المشاريع والمناقصات وجوانب التعاون والتنسيق فيما بين بلدية يبرين والمجلس البلدي, إضافةً إلى مناقشة (برامج الرقابة لمحال الصحة العامة, الاستثمارات في المناطق الصناعية, أهمية الخدمات الإلكترونية في سرعة طرح المشاريع وترسيتها, تشغيل المسلخ المركزي).

وأكد الملحم أن الأمانة أوعزت إلى احد المكاتب الاستشارية بتخصيص مستشارين للبلديات الفرعية في الفترة الراهنة مع ضرورة ايجاد مكتب استشاري في البلديات العام القادم لمتابعة المشاريع والإشراف عليها, ووقف الملحم في جولته على مطالب وملاحظات المواطنين فيما يخص تنفيذ المشاريع التطويرية والخدمية واحتياجات المدينة والقرى التابعة لها.

وأشار الملحم إلى أن تلك المطالب والملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار وصولاً إلى خدمة المواطن بصورة أفضل, وفي لقائه بمقاولي المشاريع شدد الملحم على اهمية تنفيذها وفق الخطط والدراسات التي وضعت لها ودفع عجلة الإتقان والجودة في التنفيذ, مُبدياً استعداد الأمانة التام لمعالجة ماقد يعترض تلك المشاريع من عقبات وايجاد الحلول لها, وفي ختام جولته تفقد الملحم سير الأعمال والإجراءات التنفيذية في البلدية وملاحظات الموظفين وتطلعاتهم حاثاً الجميع على مضاعفة الجهود خدمةً للوطن والمواطن.