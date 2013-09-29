«بلدي 2013»... حضرت اللجان وغاب الناخبون!

مر يوم أمس ولم يكد يشعر المواطنون أن فيه حدثا مهما في الكويت، فقد خلت كل الأجواء من أي مظهر يشير الى أن هناك انتخابات للمجلس البلدي، على الرغم من الاستعدادات الحكومية وتجهيز مقار اللجان في المدارس.
> فقد رصد المتابعون اقبالا خجولا جدا تباينت درجته بين الدوائر العشر لانتخابات المجلس البلدي، وسط هجوم من المرشحين على الحكومة متهمين اياها بالتعمد في اهمال الانتخابات من خلال عدم القيام بأي حملة اعلامية على غرار الحملة التي قامت بها في انتخابات مجلس الأمة قبل شهرين، لافتين الى أن ذلك يعبر عن عدم اعتبارها للمجلس ومحاولاتها لتهميشه.
> رسميا كانت الاستعدادات الحكومية كاملة ليوم الاقتراع حيث فتحت مراكز اللجان الرئيسية والفرعية أبوابها منذ الثامنة صباحا، وسط حضور أمني أمام البوابات لتسيير حركة المرور فيما اجتمع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي برئيس وأعضاء اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات في مقر اللجنة بوزارة العدل.
> وقال المعوشرجي عقب الاجتماع انه استمع من رئيس اللجنة المستشار احمد العجيل الى كل ما يتعلق باشراف السلطة القضائية على هذه الانتخابات ابتداء من فتح أبواب اللجان الانتخابية وحتى انتهاء عملية الاقتراع واعلان النتائج النهائية الرسمية. وأضاف أن رئيس وأعضاء اللجنة القضائية العليا أكدوا له أن العملية الانتخابية سارت بكل سهولة ويسر وهدوء وان جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه الانتخابات كوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية وبلدية الكويت وغيرها متعاونة مع رجال القضاء لانجاح هذه الانتخابات.
> وأكد أن وزارة العدل اتخذت كل الاستعدادات والتدابير لتسهيل مهمة رجال القضاء في الاشراف على عملية الانتخاب وتوفير كل ما يحتاجون اليه داخل اللجان الانتخابية.
> يذكر أن اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات هي برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل وعضوية كل من وكيل محكمة التمييز المستشار فيصل خريبط ووكيل محكمة الاستئناف المستشار جواد العبدالله ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد المزيني ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار محمد أبو صليب ووكيل محكمة التمييز المستشار اسحاق الكندري ووكيل محكمة التمييز المستشار سالم الخضير والمحامي العام الأول محمد فهيد الزعبي ووكيل محكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفني في محكمة الاستئناف المستشار علي المطيرات ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد.
> من جهته، أكد المستشار احمد العجيل في تصريح صحافي أن انتخابات المجلس البلدي 2013 تمت «بكل سلاسة وعلى أحسن ما يرام» وان رؤساء اللجان الانتخابية وعددهم 399 من رجال القضاء لم يواجهوا أي مشكلة. وأشاد بتعاون الجهات الحكومية المعنية بانتخابات المجلس البلدي 2013 مع رجال القضاء وتذليل أي عقبات يواجهونها خلال سير العملية الانتخابية بهدف انجاح هذا العرس الديموقراطي معربا عن خالص شكره لجميع العاملين في هذه الجهات على جهودهم لاعطاء صورة حضارية تعكس ما تتمتع به الكويت من حرية وديموقراطية.
> وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد اجتمع في وقت سابق برئيس وأعضاء اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات حيث اطمأن على سير عملية الاقتراع وقدم خالص شكره لجميع رجال القضاء والقائمين على العملية الانتخابية لتفانيهم في أداء دورهم المطلوب داعيا المواطنين الى التعاون مع رجال القضاء لانجاح هذا العرس الديموقراطي.
> فقد رصد المتابعون اقبالا خجولا جدا تباينت درجته بين الدوائر العشر لانتخابات المجلس البلدي، وسط هجوم من المرشحين على الحكومة متهمين اياها بالتعمد في اهمال الانتخابات من خلال عدم القيام بأي حملة اعلامية على غرار الحملة التي قامت بها في انتخابات مجلس الأمة قبل شهرين، لافتين الى أن ذلك يعبر عن عدم اعتبارها للمجلس ومحاولاتها لتهميشه.
> رسميا كانت الاستعدادات الحكومية كاملة ليوم الاقتراع حيث فتحت مراكز اللجان الرئيسية والفرعية أبوابها منذ الثامنة صباحا، وسط حضور أمني أمام البوابات لتسيير حركة المرور فيما اجتمع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي برئيس وأعضاء اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات في مقر اللجنة بوزارة العدل.
> وقال المعوشرجي عقب الاجتماع انه استمع من رئيس اللجنة المستشار احمد العجيل الى كل ما يتعلق باشراف السلطة القضائية على هذه الانتخابات ابتداء من فتح أبواب اللجان الانتخابية وحتى انتهاء عملية الاقتراع واعلان النتائج النهائية الرسمية. وأضاف أن رئيس وأعضاء اللجنة القضائية العليا أكدوا له أن العملية الانتخابية سارت بكل سهولة ويسر وهدوء وان جميع الجهات الحكومية المعنية بهذه الانتخابات كوزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية وبلدية الكويت وغيرها متعاونة مع رجال القضاء لانجاح هذه الانتخابات.
> وأكد أن وزارة العدل اتخذت كل الاستعدادات والتدابير لتسهيل مهمة رجال القضاء في الاشراف على عملية الانتخاب وتوفير كل ما يحتاجون اليه داخل اللجان الانتخابية.
> يذكر أن اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات هي برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل وعضوية كل من وكيل محكمة التمييز المستشار فيصل خريبط ووكيل محكمة الاستئناف المستشار جواد العبدالله ووكيل محكمة التمييز المستشار خالد المزيني ونائب رئيس المحكمة الكلية المستشار محمد أبو صليب ووكيل محكمة التمييز المستشار اسحاق الكندري ووكيل محكمة التمييز المستشار سالم الخضير والمحامي العام الأول محمد فهيد الزعبي ووكيل محكمة الاستئناف ورئيس المكتب الفني في محكمة الاستئناف المستشار علي المطيرات ووكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد.
> من جهته، أكد المستشار احمد العجيل في تصريح صحافي أن انتخابات المجلس البلدي 2013 تمت «بكل سلاسة وعلى أحسن ما يرام» وان رؤساء اللجان الانتخابية وعددهم 399 من رجال القضاء لم يواجهوا أي مشكلة. وأشاد بتعاون الجهات الحكومية المعنية بانتخابات المجلس البلدي 2013 مع رجال القضاء وتذليل أي عقبات يواجهونها خلال سير العملية الانتخابية بهدف انجاح هذا العرس الديموقراطي معربا عن خالص شكره لجميع العاملين في هذه الجهات على جهودهم لاعطاء صورة حضارية تعكس ما تتمتع به الكويت من حرية وديموقراطية.
> وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد اجتمع في وقت سابق برئيس وأعضاء اللجنة القضائية العليا للاشراف على الانتخابات حيث اطمأن على سير عملية الاقتراع وقدم خالص شكره لجميع رجال القضاء والقائمين على العملية الانتخابية لتفانيهم في أداء دورهم المطلوب داعيا المواطنين الى التعاون مع رجال القضاء لانجاح هذا العرس الديموقراطي.