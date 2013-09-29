طبيب مصرى: العلم يؤكد 8 فوائد للـ"كاكا" فاكهة الأساطير

أكد الدكتور مجدى بدران استشارى الأطفال وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة وزميل معهد الطفولة بجامعة عين شمس، أن فاكهة "الكاكا"، التى توصف، بأنها فاكهة الأساطير مضاد قوى للشيخوخة.

فهى تساعد الإنسان على الحفاظ بالشباب، وذلك لقيمتها الغذائية المرتفعة وما تحتويه من مضادات للأكسدة ومواد ومعادن مهمة للصحة العامة والمناعة، بالإضافة إلى أثرها الإيجابى على خفض الكوليسترول الضار والوقاية من بعض الحساسيات وأمراض القلب والأوعية الدموية المخية.

وقال الدكتور مجدى بدران- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العلم عدد 8 فوائد لتلك الفاكهة، وهى رفع المناعة وتنقية الجسم من السموم المساعدة على خفض الجسم، الحفاظ على صحة العين ورفع كفاءة الجهاز الهضمى، والوقاية من السرطانات، وخفض الدهون الضارة وسلامة الغدة الدرقية.

وأضاف، أن فاكهة "الكاكا" ذات الطعم الحلو والمذاق اللذيذ أطلق عليها الإغريق فاكهة الآلهة وهى غنية بالمواد التى تعزز الصحة مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التى تعتبر مواد حيوية لصحة أفضل للإنسان فهى ثمرة منخفضة السعرات الحرارية ومصدر جيد لفيتامين " أ " و"سى " والمنجنيز والألياف الغذائية، بالإضافة، إلى أنها قليلة المحتوى من الدهون.

وأشار، إلى أن فاكهة الكاكا "، وهى فاكهة اليابان الوطنية، ويتم تناولها فى احتفال بالعام اليابانى الجديد، تحتوى على مادة البيكتين المهمة لسلامة القلب، حيث تقى من أمراض القلب والشرايين التاجية، مكونة شبكة محكمة تقلل من ارتفاع الدهون الضارة وتعمل على خفض الكوليسترول فى الدم.

موضحا، أن هذه المادة تمنع الإمساك وتتحلل فى الأمعاء إلى أحماض دهنية تغذى البكتيريا النافعة وتنشط الجهاز المناعى وتفيد فى الريجيم وخفض الوزن، حيث تذوب فى الماء داخل الأمعاء مكونة مادة هلامية لزجة تنتفخ وتعطى شعورا بالشبع.