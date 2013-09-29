غرامة 10 الاف جنيه على شركة مقاولات بالزقازيق تسببت فى تعطيل حركة المرور

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قرر الدكتور سعيد عبدالعزيز محافظ الشرقية فرض غرامة 10 آلاف جنيه على إحدى شركات المقاولات التى تقوم بمد مواسير تابعة لقطاع الرى بمحافظة الشرقية عند مدخل مدينة الزقازيق ( طريق أبو حسين ) مما تسبب فى حدوث أزمة مرورية بدأت من الساعة الثانية ظهراً حتى السابعة مساءًا .

كما وجه المحافظ إنذاراً شديد اللهجة لرئيس مركز ومدينة الزقازيق لعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركة المنفذة لأعمال الحفر والسماح لها بالعمل أثناء النهار مما تسبب فى وجود أزمة مرورية شديدة وتعطيل مصالح المواطنين .

ونبه المحافظ على مدير إدارة مرور الشرقية بضرورة تواجد إنضباط مروري بهذه المنطقة الحيوية ليساعد فى تيسير حركة السيارات وتواجد ضابط مرور . كما نبه بعدم السماح لسيارات النقل الثقيل بالسير نهاراً داخل مدينة الزقازيق والإلتزام بالسير ليلاً من الساعة الثانية عشر ليلاً حتى الساعة السادسة صباحاً.

وكان محافظ الشرقية أثناء عودته لمدينة الزقازيق قادماً من مدينة منيا القمح بعد جولة تفقدية بشوارعها وجد أن هناك أزمة مرورية عند مدخل مدينة الزقازيق ( طريق أبوحسين) وتكدس مرورى شديد وظل المحافظ عالقاً بالإشارة المرورية مما جعله يترك السيارة ويترجل على قدميه ويقطع مسافة 500 متر لمعرفة أسباب الأزمة , وجد أن أحد المقاولين التابعين لقطاع رى الشرقية يقوم بمد خط مواسير بالشارع بمدخل المدينة , على الفور إستدعى المحافظ رئيس المركز ومدير إدارة المرور ولولا تدخل المحافظ لظلت الأزمة عالقة حتى الصباح .