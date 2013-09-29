إنشاء أقسام ومراكز جديدة وتعديل مسميات أخرى في عدد من الجامعات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – حفظه الله – على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته (الثانية والسبعين).

صرح بذلك وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وأوضح أن المجلس وافق على عدد من القرارات ومنها معالجة وضع كلية المعلمين بالرياض التابعة لجامعة الملك سعود وذلك بدمجها بكلية التربية بالجامعة، والموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات بما يحقق اختصار الإجراءات التي يمر بها طلبة الدراسات العليا، كما شملت القرارات إنشاء وكالة بجامعة الجوف لشؤون الطالبات، ووكالة للجامعة للتطوير والجودة. وقال الدكتور العنقري إن المقام السامي وافق على القرارات المتعلقة بإنشاء بعض الأقسام، والمراكز أو التعديل في مسمياتها وذلك وفق ما يلي :

1- تحويل (مركز دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى (معهد دراسات الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة).

دمج كلية المعلمين«بالتربية» بجامعة الملك سعود

2- تعديل اسم (قسم التدريب) بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود إلى (مركز التدريب)، بكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع.

3- إنشاء مركز أبحاث المخاطر الجيولوجية بجامعة الملك عبدالعزيز يتضمن عدداً من الوحدات البحثية والإدارية.

4- تحويل مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الجوف إلى عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر.

5- إنشاء الأقسام الأكاديمية الآتية بعمادة السنة التحضيرية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن،لا تمنح درجة علمية، وهي :

قسم مهارات اللغة الإنجليزية، وقسم العلوم الأساسية، وقسم مهارات تطوير الذات، كما وافق المقام السامي على مشروعي مذكرتي تفاهم بين كل من جامعة طيبة وجامعة أتاتورك بجمهورية تركيا، وبين كل من الجامعة الإسلامية وجامعة العلوم الماليزية.

وشملت الموافقة الكريمة تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، والتجديد لبعض المكلفين حالياً، ونقل تكليف البعض إلى وكالات أخرى، وتمديد خدمة عدد من أعضاء هيئة التدريس. إضافة إلى الموافقة على رفع عدد من التقارير السنوية لبعض الجامعات، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي إلى مقام رئيس مجلس الوزراء.

اختصار إجراءات طلبة الدراسات العليا بتعديل بعض مواد اللائحة

وبهذه المناسبة رفع وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله – على تفضله بدعم المؤسسات التعليمية وانطلاقها نحو التخطيط المستقبلي الأمثل لخدمة الوطن والمواطن وقيادته السامية الرشيدة، مؤكداً أن تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي – أيده الله - بالموافقة على هذه القرارات يأتي تجسيداً لاهتمامه السامي الكريم واهتمام سمو ولي عهده الأمين بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وازدهارها، وتسخير جميع الإمكانات لتطويرها وبما يمكن من الإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور..