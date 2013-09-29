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بالفيديو - قطار أتليتكو يدهس ريال مدريد لأول مرة منذ 14 عاما في برنابيو

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بالفيديو - قطار أتليتكو يدهس ريال مدريد لأول مرة منذ 14 عاما في برنابيو بالفيديو - قطار أتليتكو يدهس ريال مدريد لأول مرة منذ 14 عاما في برنابيو

بعد 14 عاما من الفشل، نجح أتليتكو مدريد بهدف دون رد في قنص أول فوز له بالليجا على ملعب سانتياجو برنابيو ضد ريال مدريد.

دييجو كوستا كتب اسمه في تاريخ أتليتكو مدريد بهدفه في مرمى الميرنجي لسببين، الأول هو كسر عقدة سانتياجو برنابيو التي استعصت على مهاجمين بقدر فالكاو، وتوريس، وأجويرو وفورلان.

والسبب الثاني أن فريقه حقق بفضل الفوز أفضل انطلاقة في سجله بالليجا بعدما حصد 7 انتصارات من 7 مباريات.

فبعد سبع جولات من عمر الليجا، برشلونة الآن متصدر الليجا بالتساوي مع أتليتكو، خلفهما ريال مدريد بعدما فقد الميرنجي 5 نقاط في مشواره.

فالخسارة أمام أتليتكو هي الأولى لريال مدريد هذا الموسم، لكن الأداء السيء للميرنجي مستمر للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادل ثم فوز بهدف جدلي أمام إلتشي وأخيرا السقوط.

أخطاء دفاعية

دخل ريال مدريد المباراة بأنخل دي ماريا مع إيارامندي وإسكو وسامي خضيرا وكريستيانو رونالدو خلف كريم بنزيمة في وسط الملعب، وجلس لوكا مودريتش وجاريث بيل على الدكة.

ظهر ريال مدريد نشيطا في الضغط على أردا توران ورقابة دييجو كوستا، وكانت خطوط الميرنجي مغلقة وكذلك أتليتكو.

لكن ريال مدريد فك ترابطه بتمريرة خاطئة من دي ماريا استغلها الظهير البرازيلي فيليبي لويس وصنع منها هدفا لهداف الليجا بالتساوي مع ميسي دييجو كوستا.

واهتز ريال مدريد بعد ذلك، ولم يستطع لاعبوه حتى إيقاف الكرة بشكل سليم فضلا عن بناء هجمة على مرمى أتليتكو.

في المقابل زاد ترابط أتليتكو وقوته، وأهدر هدفين من كرتين ثابتتين ارتقى لها لاعبو المدرب دييجو سيميوني على دفاع الميرنجي.

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في الشوط الثاني اشترك جاريث بيل ومودريتش في موقعي دي ماريا وإيارا، لكن التخبط استمر في ريال مدريد.

لم يقدم أي من اللاعبين شيئا يذكر، ولم يهدد ريال مدريد مرمى أتليتكو في أي مناسبة.

أتليتكو على الجهة الأخرى أهدر انفرادين بمرمى ريال مدريد تصدى لهما بيبي مدافع الميرنجي والحارس الأساسي دييجو لوبيز.

ومع الـدقائق الأخيرة، اشترك الفارو مورتا في مكان إسكو، فتحسنت نسبيا هجمات ريال مدريد واتسمت بسرعة أكبر.

وصنع ريال مدريد أول فرصة له في المباراة مع الدقيقة 85 من عرضية لعبها موراتا بمقصية مزدوجة ردها حارس أتليتكو ومنتخب بلجيكا كورتوا.

ثم سدد مودريتش تصويبة عن بعد علت مرمى أتليتكو بقليل. ولعب كرة طولية وصلت لموراتا وهو في مواجهة المرمى، وأخفق النجم الشاب في إيداعها الشباك.

لكن في النهاية لم يتغير شيء، وسقط الميرنجي لأول مرة هذا الموسم في الليجا، وللمرة الثانية على التوالي أمام أتليتكو بعد نهائي كأس الملك في 2012-2013.


>01 by 57ouy

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