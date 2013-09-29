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سوريا تتعهد بالامتثال لقرار مجلس الأمن بخصوص أسلحتها النووية

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سوريا تتعهد بالامتثال لقرار مجلس الأمن بخصوص أسلحتها النووية سوريا تتعهد بالامتثال لقرار مجلس الأمن بخصوص أسلحتها النووية

قال رئيس الوزراء السورى إن دمشق ستتعاون بشكل كامل مع مفتشى الأمم المتحدة المكلفين بتدمير مخزون الأسلحة الكيماوية السورية.

تعليقات وائل الحلقى اليوم السبت جاءت بعد يوم من تصويت مجلس الأمن الدولى بالإجماع على تفكيك برنامج الأسلحة الكيماوية السورية.

وقال الحلقى فى مقابلة مع تلفزيون المنار اللبنانى إن سوريا "رحبت بالقرار" وسوف "تفى بجميع واجباتها الدولية" وقال أيضا إن الحكوم "ستسهل عمل المفتشين".

ويسمح قرار الأمم المتحدة الذى أقر يوم الجمعة بالبدء فى تجريد النظام السورى من نحو ألف طن من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014. كما يدعو إلى تبعات إذا لم تمتثل سوريا للقرار، وذلك استنادا إلى قرار آخر يمرره مجلس الأمن فى حالة عدم الامتثال.

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