أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل وإصابة 6 أشخاص بمدينة الصحوة فى حادثين منفصلين بالموصل

Google+ Print
مقتل وإصابة 6 أشخاص بمدينة الصحوة فى حادثين منفصلين بالموصل مقتل وإصابة 6 أشخاص بمدينة الصحوة فى حادثين منفصلين بالموصل

بغداد (أ. ش. أ)

قتل وأصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، فيما أصيب ثلاثة من عناصر الصحوة فى حادثين منفصلين غرب وشمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الواقعة على بعد نحو170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى، إن عبوة لاصقة كانت مثبتة فى سيارة مدنية انفجرت اليوم السبت على الطريق السريع تكريت – بغداد مما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة اثنين كانا برفقته وهم من عائلة واحدة، وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.

وأضاف المصدر، وفى حادث آخر، أصيب ثلاثة من عناصر الصحوة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق فى حى التأميم وسط قضاء بيجى شمال تكريت.

وتابع المصدر أن قوات الأمن أغلقت مكانى الحادثين، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعى.

وكانت محافظة صلاح الدين شهدت اليوم إصابة جنديين اثنين ومقتل اثنين من المسلحين خلال اشتباكات جرت بعد قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقى بالأسلحة الكاتمة للصوت شمال مدينة تكريت، فيما أصيب6 من عناصر الجيش بتفجير انتحارى جنوب قضاء بيجى، كما فجر مسلحون مجهولون منزلا قيد الإنشاء شمالى المحافظة يعود لأحد المدنيين دون وقوع خسائر بشرية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365