مقتل وإصابة 6 أشخاص بمدينة الصحوة فى حادثين منفصلين بالموصل

بغداد (أ. ش. أ)

قتل وأصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، فيما أصيب ثلاثة من عناصر الصحوة فى حادثين منفصلين غرب وشمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين الواقعة على بعد نحو170 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمنى، إن عبوة لاصقة كانت مثبتة فى سيارة مدنية انفجرت اليوم السبت على الطريق السريع تكريت – بغداد مما أسفر عن مقتل سائقها وإصابة اثنين كانا برفقته وهم من عائلة واحدة، وإلحاق أضرار مادية بالسيارة.

وأضاف المصدر، وفى حادث آخر، أصيب ثلاثة من عناصر الصحوة إثر انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق فى حى التأميم وسط قضاء بيجى شمال تكريت.

وتابع المصدر أن قوات الأمن أغلقت مكانى الحادثين، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب الشرعى.

وكانت محافظة صلاح الدين شهدت اليوم إصابة جنديين اثنين ومقتل اثنين من المسلحين خلال اشتباكات جرت بعد قيام مجموعة مسلحة بمهاجمة نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقى بالأسلحة الكاتمة للصوت شمال مدينة تكريت، فيما أصيب6 من عناصر الجيش بتفجير انتحارى جنوب قضاء بيجى، كما فجر مسلحون مجهولون منزلا قيد الإنشاء شمالى المحافظة يعود لأحد المدنيين دون وقوع خسائر بشرية.

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