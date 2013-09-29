الشرطة السودانية تقبض على 15 متهما بسرقة أحد البنوك أثناء المظاهرات

أكدت رئاسة الشرطة السودانية، أن ولايات البلاد شهدت، اليوم السبت، هدوءا واستقرارا أمنيا، فيما عدا مظاهرة سلمية واحدة خرجت بمحلية الخرطوم، وقامت الشرطة بتأمين مسارها، وقد حاولت فئة قليلة التأثير عليها، والانحراف بها نحو الانفلات الأمنى، بمحاولة قفل وتعطيل سير الحركة بشارع الستين، لم يتجاوب معها الذين سيروا تلك المسيرة السلمية، وانقطعوا عنها، ومن ثم تعاملت الشرطة مع تلك الفئة.

وأعلنت الشرطة السودانية فى بيان صحفى مساء اليوم السبت، أن المباحث ألقت القبض على 15 متهما من المشاركين، فى نهب بنك الشمال الإسلامى فرع الحاج يوسف، وبحوزتهم مبالغ مالية، وأجهزة حواسيب تحوى بيانات حسابات العملاء، ومعاملات مصرفية، وقد سجلوا اعترافات بالمشاركة فى نهب البنك، وأرشدوا على عدد آخر من المشاركين.

وأكدت الشرطة استمرارها فى عمليات الدهم، والمطاردة للمتورطين فى الجرائم، وناشدت المواطنين تزويدها بأى معلومات تسهم فى ذلك.