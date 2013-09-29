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حزب المؤتمر الشعبى السودانى يدين اعتقال ابنة حسن الترابى

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حزب المؤتمر الشعبى السودانى يدين اعتقال ابنة حسن الترابى حزب المؤتمر الشعبى السودانى يدين اعتقال ابنة حسن الترابى

أدان حزب المؤتمر الشعبى السودانى "المعارض" الإجراءات التعسفية التى اتخذتها قوات الأمن السودانية، وتنفيذ أوامر اعتقال للعديد من الناشطين السياسيين، والتى طالت ابنة القيادى المعارض الأمين العام لحزب المؤتمر حسن الترابى.

وقال الناطق الرسمى لحزب المؤتمر الشعبى السودانى كمال عمر، فى تصريح مساء أمس السبت، إنه تم إلقاء القبض على أسماء ابنة حسن الترابى، أثناء المظاهرات السلمية المعارضة لقرارات رفع الدعم عن المحروقات، التى تشهدها الولايات السودانية حاليا.

وأكد إن إلقاء القبض على الناشطين السياسيين بهذه الطريقة، يعد تطورا منهجيا فى أسلوب عمل السلطات الأمنية بالخرطوم مع المظاهرات السلمية الرافضة للنظام، مشيرا إلى رفض الحزب والشعب السودانى لكل أشكال العنف السياسى الذى يمارس ضد النشطاء السودانيين، وعمليات القتل والتنكيل، والتى تتنافى مع الأحكام والمواثيق الدولية، فضلا عن مخالفتها للوائح الدستور الانتقالى للبلاد.

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