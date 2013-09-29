إعادة افتتاح معبر رأس إجدير الحدودى بين ليبيا وتونس بعد غلقه لأيام

صرح مصدر أمنى، أمس السبت، بأنه تم إعادة افتتاح معبر رأس إجدير الحدودى بين ليبيا وتونس بعد أيام من غلقه بسبب حوادث اعتداء بين الجانبين.

وأضاف المصدر أن حركة المرور عبر المعبر تسير بشكل اعتيادى، وأن افتتاحه جرى بعد مفاوضات بين الأجهزة الأمنية الليبية والتونسية إذ دعا كل منهما الآخر لنبذ الخلافات والحفاظ على أهداف ثورات الربيع العربى.

يذكر أن السلطات التونسية سمحت طيلة فترة إغلاق المعبر بدخول الحالات الإنسانية إلى أراضيها باعتبار تونس إحدى أكثر الدول التى يتردد عليها الليبيون لتلقى العلاج وإجراء الكشوفات الطبية.