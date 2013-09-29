تناول مكملات غذائية لفيتامين "ب" يساعد فى الوقاية من السكتات الدماغية

توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن الحرص على تناول جرعات من المكملات الغذائية الغنية بفيتامين "ب" يسهم بصورة كبيرة فى وقايتهم من فرص الإصابة بالسكتات الدماغية.

فقد عكف الباحثون على تحليل النتائج المتوصل إليها فى نحو 14 تجربة سريرية، شارك فيها أكثر من 50 ألف شخص، حيث وجد أن الأشخاص الذين يتناولون جرعات منتظمة من فيتامين "ب" تراجعت بينهم بنسبة 7% فرص الإصابة بخطر السكتات الدماغية بالمقارنة بالأشخاص الذين لا ينتظمون فى تناوله أو تناولوا عقارا زائفا.

يسهم تناول فيتامين "ب" فى تحسين مستوى التركيز والاستيعاب بين الأشخاص الذين تناولونه فى الوقت الذى تؤثر فيه عدد من العوامل فى امتصاص الجسم لهذا الفيتامين الهام، مثل معاناة الشخص من خلل فى وظائف الكلى أو ارتفاع ضغط الدم.

وكانت الدراسات السابقة قد توصلت إلى نتائج متضاربة بشأن مدى فعالية المكملات الغذائية خاصة فيتامين "ب" فى خفض مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية أو الأزمات القلبية.