تناول الفول السودانى والمكسرات يساعد فى وقاية المرأة من سرطان الثدى

كشفت دراسة طبية النقاب عن أن الفتيات فى مرحلة التعليم الثانوى اللاتى يعشقن تناول المكسرات خاصة الفول السودانى ينجحن فى تكون درع واق لتقليل من مخاطر الإصابة بسرطان الثدى فى مراحل متقدمة من أعمارهن، وذلك وفقا لأحد ما توصل إليه والمنشور فى العدد الأخير من مجلة " أبحاث سرطان الثدى والعلاج "الأمريكية.

فقد توصل الدكتور"جراهام كلوديز"أستاذ أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة "واشنطن " والمشرف على تطوير الأبحاث إلى أن الفتيات اللاتى يتراوحن أعمارهن مابين التاسعة والخامسة عشرة ويواظبن على تناول زبدة الفول السودانى والمكسرات مرتين أسبوعيا ينجح فى وقاية أنفسهن من المرض بنسبة 39 % أو على أقل تقدير تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدى مع بلوغهن سن الثلاثين .