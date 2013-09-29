فيديو .. قصة مباراة - المهارات تعيد الأهلي لمنصات دوري الأبطال

فريق لم يحقق البطولة الإفريقية الأكبر منذ 14 عاما، مدرب جديد، لاعبون شباب، يواجهون فريق من دولة تقدمت كثيرا في كرة القدم، كلها كانت عناوين ما قبل مواجهة الأهلي لصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2001.

فقد فشل الأهلي بالتتويج بدوري الأبطال منذ عام 1987، وكان مانويل جوزيه في الأشهر الاولى من توليه تدريب الفريق، كما أنه دفع بلاعبين صغار وسط تواجد قليل لأصحاب الخبرة.

ويستعرض FilGoal.com قصة مواجهة الاهلي وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2001، قبل أيام من خوض الأهلي لذهاب نصف نهائي النسخة الجارية أمام القطن الكاميروني.

فقد نجح الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب في جنوب إفريقيا بالتعادل 1-1 قبل أن يلاقيه في القاهرة بعدها بأسبوعين.

وتقدم فريق صن داونز بهدف في الدقيقة ‏26‏ سجله كامبابا وتعادل سيد عبدالحفيظ في الدقيقة‏57‏ في المباراة التي لعبت في نهار رمضان وقتها.

هذه المباراة لعبها الأهلي بتشكيل مكون من‏:‏ عصام الحضري - هادي خشبة وأبوالمجد مصطفي وأحمد السيد وشادي محمد وأحمد أبومسلم ـ سيد عبد الحفيظ وحسام غالي وصنداي ـ علي ماهر ومحمد فاروق‏.‏

بينما دخل جوزيه مباراة الإياب بالتشكيل التالي: عصام الحضري ـ إبراهيم سعيد‏‏ - وائل جمعة‏‏ ـ شادي محمد‏‏ ـ أبو مسلم‏‏ ـ أبو المجد‏ ـ حسام غالي‏‏ ـ صنداي‏ ـ سيد عبد الحفيظ‏ ـ محمد فاروق‏ ـ خالد بيبو‏.

كان هناك نجما جديدا يسطع في سماء القلعة الحمراء وقتها يدعى خالد بيبو الذي انضم من الإسماعيلي.

فقد مرر غالي كرة رائعة إلي بيبو الذي راوغ حارس صن داونز ببراعة‏ ليعرقله‏ فاحتسب الحكم ركلة جزاء سددها بيبو بنجاح في الدقيقة 36.

بعدها بدقائق مرر محمد فاروق كرة أخرى لبيبو بعدما نجح في مراوغة رقيبه فسدد الأخير بلا تردد‏‏ مسجلا الهدف الثاني له وللأهلي‏.

وفرض الأهلي أسلوبه في الشوط الثاني قبل أن يطلق بيبو رصاصة الرحمة على الفريق الجنوب إفريقي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

فقد أرسل وليد صلاح الدين كرة إلي بيبو القادم من الخلف بسرعته‏ ليراوغ رقيبه فأنفرد الموهوب وأسكن الكرة في شباك الضيوف بمهارة.

هدف الأهلي في مباراة الذهاب

أهداف الأهلي في الإياب