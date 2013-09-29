معاقو الشرقية يطالبون بحل "القومي لشؤون الإعاقة" لعدم اهتمامه بمشاكلهم

خليفة: الأمين العام للمجلس أثبتت فشلها على مدار عام واقتصر دورها على "الأخونة"

كتب : نظيمة البحراوى وأحمد محمود السبت 28-09-2013 22:42

سادت حالة من الاستياء بين معاقي الشرقية؛ بسبب تدني أداء المجلس القومي لشؤون الإعاقة وعدم اهتمام المجلس بحل مشكلات المعاقين، وطالبوا بحل المجلس وإقالة الأمين العام للمجلس هالة عبدالخالق وتعيين آخر بدلاً منها على أن يكون من ذوي الإعاقة ويمتلك الخبرة الكافية التي تساعده على إدارة شؤونهم وحل مشكلاتهم، وأن يتم تعيينه بالانتخاب من جموع المعاقين على مستوى الجمهورية.

وقال عمران خليفة، مسؤول رابطة المعاقين المستقلة بالشرقية، إن المجلس يتآمر على حقوق المعاقين، كما أن الأمين العام للمجلس أثبتت فشلها على مدار عام في تقديم أي فائدة حقيقية للمعاقين واقتصر دورها على "أخونة المجلس" وسعيها لتحقيق مصالح شخصية على حساب المعاقين، ضاربًا مثالاً بفشلها في حل مشكلة 3600 معاق من المعاقين المتعاقدين بالتربية والتعليم بالشرقية والذين اعتصموا لأكثر من شهر أمام مبنى ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق للمطالبة بالتثبيت خاصة في ظل تعيين معاقين جدد وتثبيتهم مباشرة وذلك خلال عهد حكومة الإخوان، لافتًا إلى أنه على الرغم من الوعود التي حصلوا عليها من الأمين العام للمجلس لشؤون العاملين بحل مشكلاتهم إلا إنه لم يحدث شيء باستثناء إعلانها منذ أيام قليلة توفير ألفي عقد مميز للمعلمين المؤقتين براتب 400 جنيه، متسائلاً: "هل يعقل أن يتم تعيين معاق بعقد مؤقت لعدة سنوات ثم يحصل بعضهم على عقد مميز ليصبحوا مؤقتين لمدة 3 سنوات قادمة أيضًا، علاوة على الراتب الزهيد الذي يبلغ 400 جنيه، في حين إقرار الحكومة لحد أدنى 1200 جنيه".

وأكد خليفة أنه في حال عدم استجابة الحكومة للمعاقين وتصدر قرار بحل المجلس القوى لشؤون الإعاقة، سينظمون اعتصامات مفتوحة لحين تحقيق مطالبهم.