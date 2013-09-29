محافظ البحيرة يتابع حملة نظافة مكبرة بدمنهور

رفع أكثر من 1700 طن قمامة ومخلفات بناء

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني السبت 28-09-2013 23:03

تابع اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، مرتديا الـ"تريننج سوت"، حملة النظافة التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور اليوم، تحت شعار "البحيرة محافظة نظيفة"، بمشاركة أفراد ومعدات الوحدة المحلية والشركات والهيئات الحكومية ومشروع الرصف الإنتاجي ومديريات الخدمات، لرفع القمامة والمخلفات بشوارع المدينة، والتي تم خلالها رفع أكثر من 1200 طن من تراكمات القمامة ومخلفات البناء، إضافة إلى رفع أكثر من 500 طن من القمامة اليومية المنزلية.

تفقد المحافظ، برفقته محمد الصيرة السكرتير العام المساعد، واللواء فتحي عبدالغني رئيس مدينة دمنهور، أعمال النظافة بمناطق فاطمة الزهراء والمعهد الديني وخلف مساكن شجرة الدر، وبجوار مدرسة محمد فريد بشبرا وشارعي أبوعبد الله وصلاح الدين وحارات السبعة والأجهوري والقط والمنطقة خلف مسجد أبو عبد الله، ووجه بسرعة إزالة ورفع القمامة من تلك المناطق وتمهيد الطرق الجانبية ومراجعة أعمال الصرف الصحي ومطابق وصفايات المطر بها، ورفع المخلفات الموجودة بالشارع المجاور للمعهد الديني.

كما تفقد المحافظ المعهد الديني للبنين، ومعهد الفتيات، ووجه بتكثيف أعمال النظافة، وبقيام مديرية الإسكان بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمنطقة الأزهرية، بمراجعة أعمال الصرف الصحي بغرف التفتيش الخاصة بمعهد الفتيات، كما تفقد هدهود أعمال رفع التراكمات على الطريق الزراعي السريع أمام نقطة إسعاف الحجانية، وأعمال رفع التراكمات بشارع عقبة بن نافع بمنطقة دمنهور الجديدة، وطالب بقيام أصحاب الأراضي الفضاء، بتسوير أراضيهم لعدم إلقاء القمامة بها مرة أخرى.

وتفقد المحافظ أعمال رفع تراكمات القمامة بعزبة الطنطاوي بجوار كلية الشريعة والقانون، ووجه بسرعة إزالة الزاوية أمام العزبة على طريق "دمنهور– زاوية غزال"؛ لتوسعة الطريق وخاصة بعد بناء مسجد بمدخل القرية.