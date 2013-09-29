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نقيب المرشدين السياحيين يطالب بوضع كاميرات مراقبة بالأقصر لمنع التحرش

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نقيب المرشدين السياحيين يطالب بوضع كاميرات مراقبة بالأقصر لمنع التحرش نقيب المرشدين السياحيين يطالب بوضع كاميرات مراقبة بالأقصر لمنع التحرش

كتب : محمد عبد اللطيف السبت 28-09-2013 23:41

قال معتز السيد نقيب المرشدين السياحيين، والعضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، إنه تقدم بمادة للجنة خاصة بالسياحة وسيحاول بشتى الطرق من أجل إضافتها في الدستور الجديد.

وأضاف السيد، خلال مؤتمر صحفي بالأقصر حضره وزيري السياحة والطيران، "أن المادة تنص على أن تلتزم الدولة بدعم وحماية وتطوير قطاع السياحة، كأحد أهم المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني والدخل القومي".

كما اقترح السيد وضع كاميرات مراقبة في الفنادق السياحية والمعابد الأثرية بمدينة الأقصر، لمنع السرقات والتحرش بالسياح، وطالب بتشريع يغلظ العقوبات على المتحرشين والمسيئين للقطاع السياحي.

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