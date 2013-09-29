أزمة انقطاع المياه تهدد بورسعيد بعد انخفاض منسوب ترعة الإسماعيلية

كتب : هبة صبيح منذ 51 دقيقة

هددت أزمة انقطاع المياه مدينة بورسعيد بالكامل بعد أن انقطعت في بعض أحيائها بسبب انخفاض منسوب المياه في ترعة الإسماعيلية وبدون توضيح أسباب من مسؤولين.

وأوضح مصدر بمحطة مياه الرسوة الرئيسية التي تمد المحافظة بالكامل بالمياه، أنه يوجد 15 ماكينة لتنقية المياه والآن يتم تشغيل 5 فقط.

وأشار إلى أن بورسعيد كانت تتعرض لأزمة ضعف المياه في شهر يوليو موعد موسم الأرز واحتياج كميات كبيرة للري، لكنها لم تشعر بالأزمة كما هي حاليا؛ حيث تم استهلاك المنسوب الإضافي وستمنع المياه خلال ساعات قليلة بدون توضيح سبب محدد للأزمة.

وقال إنه تم الاتصال بالمسؤولين في الإسماعيلية لطلب فتح الترعة، لأن المنسوب أقل من الحد الأدنى وتعمل بثلث طاقتها ووصل إلى "60 / 18 سم" بدلا من "100 / 180 سم"، ما يعني جفاف مياه الترعة خلال ساعات قليلة لكنهم أكدوا له أن الإسماعيلية تعاني أيضا نقص المياه.

فيما اشتكى أهالي منطقة القابوطي الجديدة جنوب بورسعيد التي تربى فيها الماشية والدواجن، من انقطاع مياه الشرب منذ نحو 12 يوما بدون توضيح أسباب، وتعرض المواشي والدواجن للموت، كما أن أصحاب مخازن تربية الماشية يشترون مياه يوميا بأسعار مضاعفة لحماية المواشي خاصة وأنهم مقبلون على موسم الأضاحي.