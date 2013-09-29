«زايد للأعمال الإنسانية» تضع برنامجا للتسهيل على الحُجّاج

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية أنها وضعت برنامجاً جديدا للتسهيل على الحجاج الذين يؤدون فريضة الحج سنوياً على نفقتها؛ تنفيذاً لوصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأكد أحمد شبيب الظاهري المدير العام للمؤسسة ان البرنامج يقوم على التحضير لرحلة الحج قبل بدئها بأربعة أشهر على الأقل بهدف إعطاء وقت كاف للمؤسسة والحاج الذي يقع عليه الاختيار للاستعداد لهذه الرحلة.

نجاح لافت

أوضح الظاهري في لقاء صحفي على هامش ندوة نظمتها مؤسسة زايد للاعمال الخيرية والانسانية امس بقاعة احمد بن زايد آل نهيان أنه بفضل متابعة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الأمناء، يحقق برنامج المؤسسة للحج السنوي نجاحاً لافتاً حيث يتم ارسال 600 حاج مواطن من داخل الدولة و400 حاج من خارج الدولة سنويا الى الديار المقدسة ليؤدوا فريضة الحج على نفقة المؤسسة.

وأعرب مدير عام مؤسسة زايد عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على اهتمامها المقدر بحجاج بيت الله الحرام وتوجيهاتها لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لأداء هذه الفريضة براحة وطمأنينة وتذليل كافة العقبات التي تقف أمامهم ومتابعتها المتواصلة لشؤونهم خلال موسم الحج.

أولويات

وأضاف أن المؤسسة تتلقى طلبات الحجاج من داخل الدولة قبل وقت كاف من بدء رحلة الحج وتعطي اهتماما وأولوية لفئات محددة أبرزها كبار السن والأرامل والمطلقات وغير القادرين على تحمل نفقات الحج وتختار هؤلاء من جميع أنحاء الدولة في حين يتم اختيار 400 حاج من 43 دولة عن طريق سفارات الإمارات فيها.

وأشار إلى انه تم في هذا العام اختيار 9 حملات حج من الحملات المشهود لها بالالتزام وتقديم أفضل الخدمات للحجاج والتيسير عليهم وستبدأ افواج حجاج المؤسسة بالتوجه إلى الديار المقدسة في الأسبوع القادم، لافتا إلى أن الحملات ملزمة بأن توفر أطباء وممرضين لمرافقة الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

وذكر ان تكلفة برنامج الحج وصلت هذا العام الى نحو 15 مليون درهم بعد ان كانت في عام 2005 نحو خمسة ملايين درهم، ولفت الظاهري إلى أن التعاون قائم بين مؤسسة زايد والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف التي ترأس بعثة الحج الرسمية بهدف التيسير على حجاج الدولة وتقديم أفضل التسهيلات لهم.

من جانبه أكد عتيق أحمد المهيري مدير إدارة البرامج ونائب رئيس لجنة الحج أهمية التزام الحجاج بالتعليمات حتى يؤدوا مناسكهم على أكمل وجه، مضيفاً أن المؤسسة أكدت للحجاج ان بعثتها ستكون مرافقة لهم لتقديم كل السبل والتسهيلات ليؤدوا مناسكهم على أكمل وجه.

التزام بالتعليمات

شدد حلمي حنفي المدير التنفيذي لحملة الغفران للحج والعمرة في كلمته خلال الندوة على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات حتى تتم المناسك على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المغادرة ستكون يوم 2 من ذي الحجة من مطار أبوظبي الدولي إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي الشريف وزيارة الأماكن المسنونة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون الرحلة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج والعمرة فيما ستكون العودة الى البلاد يوم 14 من ذي الحجة على متن طيران الاتحاد.

في ختام الندوة قدم الطبيب المرافق للحملة توضيحا لأهمية أخذ التطعيمات المقررة قبل الذهاب للحج تجنباً للتعرض لأي أمراض قد تصاحب الحجاج نتيجة للزحام حيث سيتم توفير كافة الأدوية التي تلزم الحجاج وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ونبه الى الأمور الطبية التي يجب على الحاج اتباعها ومن أبرزها ضرورة أخذ التطعيمات المقررة قبل الذهاب للحج تجنباً للتعرض لأي أمراض قد تصاحب الحجاج نتيجة للزحام، مشيراً الى ان الحجاج المرضى بالأمراض المزمنة مثل السكري والضغط والقلب عليهم أخذ أدويتهم الخاصة بمرضهم معهم.

وفي نهاية الندوة تم توزيع الهدايا والحقائب على الحجاج والتي تحتوي على كافة مستلزمات الحاج.