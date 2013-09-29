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125 مؤهلاً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2013

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125 مؤهلاً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2013 125 مؤهلاً لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2013

أعلن مكتب برنامج أبوظبي للتميز عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز 2013 للفئتين الثانية والثالثة والتي ضمت 125 متأهلاً، وذلك تمهيداً للبدء بالمقابلات الشخصية والزيارات الميدانية في المرحلة المقبلة.

وعملت إدارة الجائزة من خلال المقيمين المعتمدين في الفترة الماضية على تقييم وثائق التقديم الخاصة بالمترشحين في الفئة الثانية "المشاريع والفرق" والفئة الثالثة "الأفراد"، وذلك بهدف تحديد قائمة المتأهلين للمرحلة النهائية، حيث بلغ عدد المتأهلين في الفئة الثانية 29 و96 في الفئة الثالثة.

وكان برنامج أبوظبي للتميز قد أعلن عن تسلم كافة وثائق جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بفئاتها الثلاث، حيث بلغ عدد المشاريع المتقدمة للفئة الثانية 143 مشروعاً و403 أفراد للفئة الثالثة.

وسيقوم المقيمون بإجراء زيارات ميدانية ومقابلات شخصية مع المرشحين الذين تم إدراجهم في القائمة للانتهاء من عملية التقييم وتحديد الفائزين في كل فئة.

ومن المقرر أن يكشف النقاب عن الفائزين بالجوائز في حفل كبير سيقام في أبوظبي نهاية العام الجاري.

وتعد جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز من الآليات التي تعتمدها حكومة أبوظبي لتعـزيز وتطـوير الأداء بما يضمن مواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة في مختلف المجالات، عـلاوة علـى كـون الجائزة أداة مهمة من أدوات تجذير ثقافة التميز المؤسسي.

يذكر ان المشاركات المتقدمة للفوز بالجائزة تتنافس على الفوز بإحدى جوائز الفئات الثلاث التي يتضمنها هيـكل الجائزة وهي الفئة الأولى "الجائزة الرئيسية للجهات، والجوائز الفرعية للجهات، وجوائز محركات التميز للجهـات" الفـئة الثانيـة "وجوائز المشاريع، وفرق العمل" والفئة الثالثة "وسام رئيس المجلس التنفيذي".

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