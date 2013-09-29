«زايد العطاء» تنفذ برامج للحد من انتشار الأمراض القلبية عالمياً

أطلقت مبادرة زايد العطاء تزامنا مع اليوم العالمي للقلب والذي يصادف يوم 29 من سبتمبر من كل عام حزمة من المبادرات الهادفة إلى الحد من انتشار الامراض القلبية بإشراف أطباء وجراحين قلب مواطنين وعالميين من خلال سلسلة من البرامج الوقائية والتوعوية والعلاجية محليا وعالميا مع التركيز على صحة قلب الشباب والمراة للوصول لأسر ومجتمعات محلية صحية حسب الشعار المعتمد من قبل المنظمة العالمية للقلب لسنة 2013.

حقائق

وأكد جراح القلب الإماراتي الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء رئيس مركز الامارات للقلب أن دول العالم تحيي في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر لكل سنة، اليوم العالمي لمكافحة أمراض القلب والشرايين، وذلك بهدف التذكير ببعض الحقائق المرتبطة بهذه الامراض وكذا بعوامل الخطر المسببة لها.

ونوه بأن المنظمة العالمية للقلب ركزت في السنة الحالية على الشباب والمرأة لتحفيزها على اتباع نهج صحي في دورة الحياة تؤدي إلى الوقاية والسيطرة على الامراض القلبية والاوعوية الدموية، نظرا لأن الأطفال الأصحاء يؤدي إلى البالغين الأصحاء والبالغين الأصحاء يؤدي إلى أسر ومجتمع محلي صحي .

وقال إن مبادرة زايد العطاء ومنذ تأسيسها عام 2003 تحرص على تبني المبادرات الصحية للتخفيف من معاناة مرضى القلب في مختلف دول العالم من خلال برامجها التشخيصية والعلاجية والوقائية والتدريبية بإشراف نخبة من كبار الاطباء والجراحيين المتطوعين .

دور ريادي

وأكد الشامري التزام مبادرة زايد العطاء بدورها الريادي المساند للحركة الدولية لمكافحة الامراض القلبية انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والانسانية من خلال إطلاقها حزمة من المبادرات المعنية بالحد من انتشار الامراض القلبية محليا وعالميا تزامنا مع اليوم العالمي للقلب والتي أبرزها تدشين حملة مستدامة للحد من انتشار الامراض القلبية لدى الشباب والمرأة وإطلاق عيادة القلب الالكترونية.

وإقامة مخيمات طبية للكشف المبكر عن الامراض القلبية محليا في مختلف إمارات الدولة وعالميا في كل من مصر والسودان والمغرب ولبنان والهند وكينيا في إطار مبادرة علاج قلوب الاطفال والمسنين الانسانية العالمية إضافة إلى تنظيم العديد من الملتقيات التوعوية والوقائية منها ملتقى الامارات لصحة قلب الشباب والمرأة الثاني والملتقى العربي لصحة قلب الشباب والمرأة .

وذلك للمساهمة في الجهود الدولية للتقليل من انتشار الامراض القلبية خصوصا أن أمراض القلب والشرايين وأمراض شرايين الدماغ تحتل رأس قائمة أسباب الوفيات بين أفراد الجنس البشري، حيث تتسبب في أكثر من 17 مليون وفاة سنويّاً، أو ما يعادل 30 في المائة من مجمل الوفيات البشرية.

أمراض

قالت الدكتور شمسة العور إن أمراض القلب والشرايين تندرج تحت قائمة خاصة تعرف في عالم الطب بأمراض الثراء أو أمراض الأغنياء وتضم على سبيل المثال وليس الحصر: داء السكري، والسمنة، وأمراض القلب والشرايين، والسرطان، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض المناعة الذاتية، والربو الشعبي، وإدمان الكحوليات، والاكتئاب، وطيفاً آخر من الأمراض النفسية.

وتتشابك العلاقة بين بعض تلك الأمراض بحيث يصبح بعضها سبباً أو نتيجة لبعض آخر مثل السمنة التي تنتج جراء الإصابة ببعض الأمراض، وتتسبب هي نفسها في أمراض عدة. وتتميز جميع هذه الأمراض بميزة أساسية هي كونها أمراضاً غير مُعدية، أي لا تنتقل من شخص إلى آخر.