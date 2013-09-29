القبض على متعاطٍ يروج المخدرات في حوزته 70.6 غراماً

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي من إلقاء القبض على أحد المتعاطين والمروجين من الجنسية الأجنبية، يحوز على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بناءً على معلومات هامة ودقيقة توفرت لدى إدارة المعلومات المركزية في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي حول المتهم ونشاطه المشبوه بما يتصل بالترويج على المتعاطين مقابل مبالغ مالية.

وأفاد اللواء عبد الجليل العسماوي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، بأنه بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقق بشأنها وبيان صحة تلك المعلومات، تم إلقاء القبض على المتهم ب. خ .ش بفندق في دبي، وبتفتيشه ذاتياً وتفتيش السيارة التي يقودها عثر بحوزته على ما مجموعه 70,6 غراماً من المخدرات، وأفاد المتهم بأنه تعاطى المخدر قبل حوالي ساعتين من القاء القبض عليه.

وبعد أخذ إذن من النيابة العامة تم اقتياده إلى مقر سكنه من قبل الضابط المختص ومجموعة أفراد الضبط التابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، وشوهدت طاولة صغيرة فوقها علبة بلاستيكية تحوي مخدرات تزن حوالي 16 غراما، وبالاستفسار من قبل أفراد فريق الضبط عما إذا كان يحوز كمية أخرى من المخدرات.

أشار الى مقر سكنه الثاني الكائن بمنطقة أبراج بحيرات جميرا، وبناءً على إفادته تم استخراج إذن لاحق من النيابة العامة في مساء اليوم نفسه، وقام المتهم من تلقاء نفسه بفتح الدولاب العلوي في جدار المطبخ واستخرج كيساً بلاستيكياً يحوي 38,4 غراماً من المخدرات.

وأوضح اللواء عبد الجليل أن المتهم يقوم بترويج المخدرات لأشخاص من المتعاطين مقابل مبالغ مالية يحددها باستخدام ميزان في وزن الكمية، حيث عثر بحوزته على ميزانين يستخدمهما في وزن الكمية المباعة لكل شخص بعد أن يقوم بوضعها في أكياس بلاستيكية، حيث عثر أيضاً في شقته على جهاز حراري يستخدمه المتهم في التغليف.

وأهاب العسماوي بكل المواطنين والمقيمين على أرض الوطن أن يبادروا بالتعاون والتبليغ في حالة اشتباههم بأي أمر يتصل بالمخدرات، من خلال الرقم المجاني 800400400 والضابط المناوب 0505516218 البريد الإلكتروني: dpan@dubaipolice.gov.ae.